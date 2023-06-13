Турецкий производитель бронежилетов и прочей оборонной продукции наладит в Азербайджане производство для нужд армии

Баку. 12 июня. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Турецкая текстильная компания Akincilar подписала соглашение о сотрудничестве с Научно-исследовательским Институтом министерства оборонной промышленности Азербайджана.

По информации агентства "Анадолу", ссылающегося на пресс-службу компании, в Азербайджане будет создано совместное производство и испытательная лаборатория.

Компания Akincilar занимается, в частности, производством в Измире бронежилетов, баллистических касок, формы.

"В инновационном центре, инженеры Akincilar и Научно-исследовательского института Министерства оборонной промышленности Азербайджана будут совместно развивать производство. В Азербайджане впервые будет производиться пуленепробиваемая оборонная продукция. В течении трех лет, производство в братской республике, перейдет на всецело отечественные материалы", - сказал глава правления Ахмет Джан Узунтепе.