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Техкульт

«Урал» продемонстрировал новый арктический «вездеход»

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Урал-427701-75

Российский автозавод «Урал» продемонстрировал общественности обновленный вариант арктического вездехода-автобуса, который разрабатывался специалистами предприятия с весны 2021 года. В прошлом году он проходил первые испытания на территории Якутии и в итоге получил индекс «Урал-427701-75».

Обновленный «Урал» с жилым автономным модулем, способный преодолевать грунтовки в различном состоянии, бездорожье, а также зимники при температурах до -50°С, предназначен как для перевозки людей, так и для создания разноплановых мобильных пунктов в северных широтах. Новинку наделили каркасно-металлическим однообъемным кузовом, который устанавливается на раму с помощью виброопор, имеет остекление с повышенной толщиной, оборудование для эффективного обогрева с вентиляцией, а также систему, распределяющую потоки воздуха между рядами. Кроме того, все комфортабельные пассажирские сиденья имеют индивидуальные порты USB, а в откидывающиеся столики интегрированы модули беспроводной зарядки. Также не забыли и про туалет, размещенный в задней части кузова «Урала».

Урал-427701-75

Благодаря разработанным модулям, «Урал-427701-75» может заниматься не только перевозкой людей, но и выполнять другие функции в виде организации в удаленных северных районах мобильных учебных классов, медкабинетов, спецлабораторий, мобильных пунктов по вакцинации и проведению медосмотров. Сейчас «Урал-427701-75» готовят к летним испытаниям, а ключевые тесты автобуса запланированы на зиму — они пройдут на Крайнем Севере, где новинка сможет показать все, на что способна. Мелкосерийный выпуск планируют запустить в 2024 году, а с января 2025-го начнется серийное производство с объемом выпуска до 500 единиц «Урал-427701-75» ежегодно.

Макс Антонов

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
УралАЗ
Проекты
Военные учения
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