Минобороны показало видео с уничтожением украинских катеров при атаке на корабль «Приазовье»

ВСУ снова попытались атаковать российский корабль "Приазовье", который обеспечивает безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. Как и в случае с нападением на "Иван Хурс" в конце мая, атака осуществлялась с помощью морских беспилотников. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении всех шести быстроходных лодок, корабль и его экипаж не пострадал. Корабль в 2015 году помогал эвакуировать граждан Украины из Йемена.

Украинские морские беспилотники атаковали в Черном море российский военный корабль "Приазовье", которые патрулирует воды на пути пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", обеспечивая их безопасность. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака произошла около 1.30 мск 11 июня шестью быстроходными катерами без экипажей. "В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил", - заявили в Минобороны.

В министерстве уточнили, что в момент нападения над центральной частью Черного моря летал американский разведывательный беспилотник Global Hawk. Он также вел разведку и во время предыдущих попыток ВСУ атаковать российские корабли, патрулирующие в районе пролегания газопроводов.

На показанных Минобороны кадрах, снятых экипажем корабля, видны серые лодки длиной несколько метров, затем показано, как расчеты уничтожают объекты.

Как обратил внимание военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, ВСУ атаковали корабль, который в 2015 году эвакуировал граждан Украины из Йемена. Восемь лет назад коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией по просьбе законного правительства Йемена начала военную операцию против захвативших власть повстанцев-хуситов. Тогда "Приазовье" вывез из страны более 300 человек из 19 стран, включая 14 украинцев.

"Приазовье" - средний разведывательный корабль проекта 864 «Меридиан», такие корабли считаются основой разведывательного флота РФ. Он почти 95 метров в длину и 4,6 метра в ширину. На его борту обычно несут службу 150 человек экипажа. Корабль-разведчик оснащен двумя шестиствольными артиллерийскими автоматами АК-306М калибром 30 мм, ПЗРК "Игла" и зенитными ракетами.

Атака на "Приазовье" - уже второй за последние недели случай нападения украинских беспилотников на российские корабли, охраняющие "Турецкий поток" и "Голубой поток". 24 мая аналогичная атака была совершена на другой разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс" в 140 км восточнее пролива Босфор.

В Минобороны тогда сообщили, что экипаж успешно отбил атаку и не пострадал, как и корабль. Были показаны кадры уничтожения дронов. На следующий день в украинских пабликах появилась видеозапись, сделанная с борта одного из беспилотников. На ней показано, как лодка подплывает к борту корабля, после чего запись прерывается.

В украинском сегменте интернета после этого появились сообщения, что "Иван Хурс" получил серьезные повреждения и вышел из строя. Публиковались даже фотографии с большой дырой в борту корабля, но быстро выяснилось, что на них повреждения американского эсминца.

26 мая "Иван Хурс" вернулся на базу в Севастополе своим ходом, визуальных повреждений на нем не было. Экипаж корабля представили к наградам. После пополнения запасов корабль вернулся к выполнению задач в море.

РИА Новости со ссылкой на источник тогда сообщали, что атаковавшие российский корабль беспилотники были произведены на Западе. А запустили их украинские военные из военно-морского оперативного центра, открытого при участии Вашингтона в Очакове. Управление дронами осуществлялось с помощью системы спутникового интернета Starlink, а целеуказание обеспечивалось средствами разведки США.

Михаил Котляр