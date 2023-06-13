«Мозговому центру» Европы не повезло с народом

Влиятельная организация, состоящая преимущественно из врагов Москвы, заказала опрос общественного мнения, итоги которого оказались для нее разочаровывающими. Население Европы не верит в возможность поражения России на Украине, не хочет ссориться с Китаем и не считает, что зависимость от США – это благо. Чем ответит на этот Джордж Сорос?

Социологическое исследование, выявившее скепсис европейцев насчет внешней политики их властей, было проведено по заказу Европейского совета по международным отношениям – структуры крайне примечательной, но нуждающейся в представлении. Это "мозговой центр" с отделениями в семи крупнейших городах Европы от Мадрида до Варшавы, основатели и распорядители которого – те, кого мы не любим.

Глобалисты, атлантисты, лоббисты интересов США в Европе – это можно сказать про каждого из них, по большей части высокопоставленных отставников из стран НАТО. А фамилия самого известного из членов Совета говорит сама за себя: Джордж Сорос.

В общем, это то место, где невозможно сейчас найти человека, который симпатизировал бы России. Симпатии к России – это то, что данная контора выявляет как некую угрозу для своих целей, а какие цели у глобалистов и атлантистов объяснять не нужно.

Опросив по их заданию население 11 стран – Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Испании и Швеции, социологи пришли к следующим "тревожным выводам".

Во-первых, только треть опрошенных полагают, что поставленная западными элитами задача – победить Россию на поле боя – реалистична. Половина пребывает в уверенности, что это невозможно.

Во-вторых, большинство в той или иной степени выступает за восстановление отношений с Россией после окончания боевых действий, а большинство болгар, около трети австрийцев и четверть немцев – за полное восстановление. "Было бы опасно, если бы европейские дискуссии по этому вопросу руководствовались этой крайней позицией", – волнуются авторы доклада. В-третьих, европейцы осознают зависимость континента от США, чувствуют беспокойство по этому поводу, высказываются в пользу обретения Европой большей автономии. За обеспечение безопасности с опорой на собственные силы выступили почти три четверти опрошенных, несмотря на то, что такая политика предполагает дополнительные расходы, а лишних денег на континенте сейчас нет.

В-четвертых, опрошенные наотрез отказываются считать Китай врагом, противником или угрозой, выступая за нейтралитет при конфликтах между Вашингтоном и Пекином и в первую очередь – в конфликте вокруг Тайваня. В этом, казалось бы, ничего удивительного нет и быть не может, но это противоречит той задаче, которую ставит перед собой "мозговой центр" – укрепление евроатлантического единства на идеологической основе.

В общем и целом, повторилась ситуация с соцопросом, проведенном по заказу Европейской комиссии около года назад. Тогда заказчики тоже с некоторым недоумением выяснили, что по вопросу противостояния с Россией слишком многие на континенте шагают "не в ногу", а особенно уверенно шагают так болгары, верифицированные как главные русофилы ЕС.

Судя по новому опросу, болгары остались верны себе: только 17% считают Россию противником.

К сожалению, нельзя сказать, что пропагандистские усилия Запада и его "мозговых центров" вовсе не приносят результата: он есть – и он ощутим. В среднем по Европе количество тех, кто Россию противником все-таки считает, как будто удвоилось: раньше – треть, теперь – почти две трети.

В таких странах, как Швеция, Дания и Нидерланды, большинство даже поддерживает введение разорительных санкций против Китая в том случае, если он начнет поставлять в Россию оружие. По другим пунктам опросника жители стран Северной Европы тоже стоят на жестко антироссийских позициях. В этом они едины с поляками, но сильно расходятся с болгарами и венграми.

"Вызывает тревогу то, что Италия находится где-то посередине: четверть респондентов считают Россию "союзником" и только около трети считают ее "противником". Двусмысленное отношение итальянской общественности к России может поставить под вопрос надежность поддержки Украины итальянским правительством", – продолжают переживать авторы исследования.

Успокаивает их то, что санкционное противостояние с РФ средневзвешенное большинство в Евросоюзе пока еще поддерживает. Хотя это очевидно расходится со скепсисом тоже большинства, которое считает Россию непобедимой.

Европейский совет по международным отношениям так не считает, поэтому сигнализирует: в дальнейшем единая евроатлантическая политика может натолкнуться на трудности, поскольку единства среди европейцев нет.

"Если бы европейские лидеры основывали свои действия на ожиданиях общественности, они не смогли бы подготовиться к чрезвычайно разрушительным сценариям с потенциально разрушительными последствиями для европейской безопасности", – заявил один из соавторов доклада Павел Зерка. Другими словами, "народ не тот".

В этой реплике цели "мозгового центра" видны будто на ладони. Он, как группа сторожевых собак, обеспечивает движение европейского стада за вашингтонским пастухом, применяя меры воздействия к отстающим – когда просто гавкает, а когда и кусает.

В российской публицистике принято выражать надежды, что когда-нибудь (скорее рано, чем поздно) европейцы осознают, что Россия не несет для них угрозы, что сотрудничать с нами выгодно, что нынешняя политика их властей ведет континент в опасный тупик, а дирижирующие ей американцы снимают сливки.

Это исследование показывает, что значительная часть граждан стран ЕС и так все прекрасно понимают, несмотря на массированную пропаганду. Для бонз Европейского совета это очевидный повод для расстройства. Но, как ни парадоксально, в этом куда меньше радости для России, чем может показаться на первый взгляд. Реальная практика такова, что народы не выбирают внешнюю политику, даже если очень хотят.

В той же Болгарии против поставок вооружений на Украину был не только народ, весьма недвусмысленно выразившей это на акциях протеста, но и парламент, как бы контролирующий правительство. Но это же самое правительство вполне успешно вооружало ВСУ втайне и от народа, и от парламента.

А сейчас, после очередных внеочередных выборов, там такое правительство, которое опирается, с одной стороны, на партию "Продолжаем перемены", чей лидер и экс-премьер Кирилл Петков осуществил схему с тайными поставками, а с другой – на партию атлантистов и русофобов ГЕРБ, отлучить которую от власти якобы стремились "переменщики", но чего только не сделаешь, чтобы Брюссель был доволен.

Брюссель доволен неокончательно, но бунта в европейских рядах не допустит. А все выводы и предупреждения, которые транслирует соросовский "мозговой центр", это не посыпание головы пеплом с криком "ай, все пропало", а демонстрация того, что глобалисты держат руку на пульсе. Проверяют, где тонко и может порваться, чтобы этого не допустить, вовремя перераспределив ресурсы и прикрыв политику политтехнологиями.

Перемены возможны не раньше, чем непобедимость России будет явлена в рамках главной политической ставки атлантистов этого года – так называемого контрнаступления ВСУ. И тут у нас действительно есть поводы для радости, что бы там по этому поводу ни думали европейцы и их "мозговые центры". Думать они уже опоздали.

Дмитрий Бавырин