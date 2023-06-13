Кто толкнул Макрона на наглый шантаж Ирана из-за России

Франция, активнейшим образом снабжающая Украину оружием, требует России оружие не поставлять. Столь наглое требование французский лидер Макрон предъявил своему иранскому коллеге Раиси. Могут ли угрозы Макрона подействовать на иранское руководство и чем еще Тегеран крайне раздражает Париж?

Французский президент вновь отличился. В телефонном разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси он в ультимативном тоне потребовал, чтобы Иран "немедленно прекратил поддерживать" Россию и прекратил поставки беспилотных аппаратов, которые российские войска будто бы используют в зоне конфликта на Украине.

Глава французского государства, как сообщает официальное коммюнике, "предупредил о том, какие важные последствия – как в области безопасности, так и в гуманитарной области – имеет поставка Ираном дронов России". Кажется, Макрон считает, что иранские власти не осведомлены о том, к чему могут привести поставки БПЛА военного назначения, и решил на всякий случай просветить собеседника. Так как разговор длился целых полтора часа, нелишне предположить, что французский президент призвал на помощь все свое красноречие – и тут его собеседника можно только пожалеть: когда Макрон в ударе, выдержать поток его словесной шелухи нелегко.

Демарш Макрона состоялся вскоре после того, как американцы заявили, что Москва будто бы получает из Ирана необходимое оборудование, чтобы "построить завод, производящий беспилотные летательные аппараты", и что этот завод "может заработать на полную мощность уже в начале следующего года". В доказательство американцы сослались на данные разведки и даже предъявили спутниковое фото предполагаемого будущего завода в Алабуге. Кроме того, они предали гласности карту маршрута, по которому будто бы следуют иранские БПЛА, чтобы попасть в Россию: из иранского порта Амирабад по Каспийскому морю до Махачкалы и далее на базы российских ВВС.

Судя по всему, американцев более всего беспокоит, что военное сотрудничество Ирана и России будто бы идет в обе стороны, и Иран заинтересован в том, чтобы получить российские вооружения на "несколько миллиардов долларов". Одновременно в США ввели санкции против компаний из Китая и Гонконга, обвинив их в том, что они оказывают содействие Ирану в его военной программе.

То есть, с одной стороны, Макрон чутко следует генеральной линии партии коллективного Запада, возглавляемого США. С другой – налицо явные двойные стандарты: французский президент, который поставляет одной из сторон конфликта едва ли не всю гамму вооружений (гаубицы, танки, снаряды и т. д.), одновременно требует от независимого вообще-то государства "немедленно" прекратить поддерживать другую сторону. Сам собой напрашивается вопрос: а не то что?

Поведение Макрона тем более нелепо, что против Ирана уже введены все возможные санкции и по-хорошему его даже и запугивать нечем. Все SWIFTы уже давно отключены, все сколько-нибудь значимые лица в западных черных списках, и все, что Запад смог конфисковать, а проще говоря, украсть у Ирана – давно украдено.

Будет преувеличением сказать, что Иран после многих лет пребывания в международной изоляции стал жить припеваючи, но по крайней мере иранский пример показал одно: отдельная страна может выжить, даже если против нее ополчится весь так называемый прогрессивный мир. Не говоря уже о том, что Ирану пришлось, помимо международного давления, преодолевать последствия многолетней ирано-иракской войны.

Фактически Макрон в разговоре с иранским президентом выступил в роли нахального шантажиста, которому и шантажировать-то нечем, но он тем не менее старается изо всех сил. В русле традиционной западной политики он, впрочем, готов в расплывчатой форме обсудить свои наилучшие намерения.

Как сообщает коммюнике, Макрон также "поделился своим беспокойством относительно того, что касается нынешнего направления иранской ядерной программы", "напомнил о желании Франции и ее партнеров найти дипломатическое решение данного вопроса" и "подчеркнул важность того, чтобы Тегеран принял конкретные и достоверные меры к отказу от эскалации, причем в полном объеме и безотлагательно".

И опять же возникают вопросы: а не то что? Уже много лет Запад обещает снять санкции, если Иран будет паинькой и откажется от идеи о ядерном оружии. Но санкции так и не сняты – и не надо быть Вангой, чтобы предсказать, что Запад от них не откажется: слишком уж удобное оружие для того, чтобы подавлять неугодных и устрашать тех, кто попытается идти против генеральной линии.

Судя по всему, только под конец беседы Макрон позволил себе сказать несколько слов о французских делах и даже поблагодарил собеседника за освобождение 12 мая двух французских граждан. Еще четверо – Сесиль Колер, Жак Пари, Луи Арно и некто, чье имя не разглашается, до сих пор находятся в иранских тюрьмах.

Сесиль Колер (38 лет) официально является преподавательницей, ее и ее партнера Жака Пари (70 лет), бывшего учителя математики, задержали в Иране по обвинению в шпионаже. Луи Арно (35 лет) – банковский работник, любитель путешествовать по свету – был задержан несколько месяцев спустя по аналогичному обвинению. В октябре прошлого года на иранском телевидении было показано видео, на котором Сесиль Колер признавалась, что является агентом французской разведки и приехала в Иран вместе с Пари, чтобы "попытаться создать условия для революции и смены иранского режима".

Французское министерство иностранных дел тотчас заявило, что признания на видео получены под давлением и не соответствуют истине. Сесиль Колер и Жак Пари, как утверждают их близкие, являются обычными туристами. По чистому совпадению они прибыли в страну именно тогда, когда в Иране проходили массовые демонстрации преподавателей, которые требовали повышения зарплат. Также по чистому совпадению Луи Арно был задержан несколько месяцев спустя во время акций протеста, которые сотрясли страну после гибели Махсы Амини.

Справедливости ради отметим, что президент Макрон совершенно прав, когда пытается защищать граждан своей страны, будь они простые туристы или простые шпионы, именно этим и должно – среди прочего – заниматься сильное государство.

Однако его попытки давить на Иран, выставлять ультиматумы и требования "немедленно" прекратить поддерживать Россию кажутся лишенными смысла – особенно в свете того, что сам он более чем активно поддерживает противоположную сторону конфликта. И не случайно один из читателей "Фигаро" оставил под статьей комментарий: "Невероятно. Мне вовсе не нравится Иран, но какое право у Макрона отдавать ему приказы?", а другой заметил: "Сколько апломба! Иран точно должен испугаться".

Когда Марин Ле Пен обозвала Макрона "мелким телеграфистом", который передает чужие сообщения, некоторые сочли, что она преувеличивает. Но на примере общения Макрона с президентом Ирана видно, что Ле Пен точно ухватила его суть. Он действительно зачастую работает как передатчик чужих посланий, и стоило США выразить намерение давить на Иран, Макрон тотчас же стал выдвигать последнему ультиматумы. Ничем не подкрепленные, они выглядят нелепо, но только на первый взгляд.

Вспомним, за что иранцы задержали так называемых французских туристов – если называть вещи своими именами, те прощупывали почву для расширения стихийных протестов до стадии государственного переворота. И таких "туристов" там должно было находиться гораздо больше, причем не только французов. И в этом, и в плане выдвижения ультиматумов Франция действует в одном русле со своими западными союзниками.

Поэтому не стоит недооценивать заявления французского президента – даже если на первый взгляд кажется, что за ними стоит лишь бахвальство. Франция ведет по отношению к Ирану свою игру, которая также является частью общей западной стратегии. И, судя по всему, у Ирана нет по поводу этой игры никаких иллюзий.

Валерия Вербинина