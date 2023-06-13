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Военное обозрение

В ФРГ стартовали крупнейшие в истории военно-воздушные учения НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

В Германии начались военно-воздушные учения стран НАТО Air Defender 23, в которых принимают участие около 10 тысяч военнослужащих и 250 военных самолетов из 25 стран-членов и партнеров альянса, в том числе Японии и Швеции. Около сотни самолетов направлены для участия в учениях через Атлантический океан из США. Учения продлятся до 23 июня. Впервые военно-воздушные учения Air Defender были проведены в 2018 году, как утверждается, в качестве ответа на присоединения Крыма к России.

Примечательно, что, согласно официальной формулировке, эти учения призваны продемонстрировать "единство альянса перед лицом потенциальных угроз, в частности, исходящих от России".

В рамках учений будут отрабатываться учебные задания в трех летных зонах: над севером Германии и акваторией Северного моря, над восточной, а также в меньшей степени - над южной частью страны.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, в ходе учений будут использоваться четыре авиабазы в Германии и еще две — в Нидерландах и Чехии. Районы, в которых проходят учения, будут закрыты для движения гражданской авиации, что вынудит авиакомпании внести изменения в маршруты движения.

Ранее сообщалось, что завершились проходившие в период с 29 мая по 9 июня в акватории Норвежского моря учения НАТО Arctic Challenge, в которых участвовали около 3 тысяч военнослужащих и 150 самолетов из вооруженных сил 14 стран альянса, включая США, Финляндию и Норвегию.

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