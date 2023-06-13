Войти
ТАСС

Кириенко заявил, что многие ветераны СВО становятся педагогами и наставниками в школах

476
0
0
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко (в центре)
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко (в центре).
Источник изображения: Официальный телеграм канал врио Губернатора Запорожской области

По словам первого замруководителя администрации президента РФ, забота по воспитанию подрастающего поколения требует примера

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Многие участники специальной военной операции на Украине после демобилизации приходят в школы в качестве педагогов и наставников, рассказал в понедельник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Спасибо вам большое за то, что многие участники специальной военной операции, у которых закончился срок контракта или которые демобилизовались в связи с ранением, выбирают воспитание подрастающего поколения в качестве своей дальнейшей гражданской профессии", - сказал Кириенко на открытии всероссийского патриотического форума "Твой герой".

"В рамках проекта "Твой герой" ветераны СВО приходят в качестве педагогов и наставников в школы, в клубы патриотического воспитания. Очень важно, чтобы говорил о патриотизме человек, который не просто убежден, а который своими делами, поступками, своим подвигом доказал свое моральное право говорить о настоящем патриотизме", - добавил он.

По словам Кириенко, забота по воспитанию подрастающего поколения требует примера и наставников. "Конечно, знания можно почерпнуть и из учебника, но убеждения передаются только личным примером", - подчеркнул Кириенко.

"Сегодня в зоне специальной военной операции наши ребята, так же как и герои Великой Отечественной войны, совершают подвиги. Настоящие, абсолютно сомасштабные подвигам героев Великой Отечественной войны. К сожалению, порой наши герои отдают свою жизнь за настоящее понимание патриотизма и за свою страну", - сказал Кириенко, попросив почтить память погибших минутой молчания. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Кириенко Сергей
Похожие новости
03.02.2023
Кто и как защищает Белгород
20.05.2022
Начальники Генштабов России и США обсудили Украину
03.04.2019
Контрольный выстрел в наследство
08.06.2015
Новое лицо атомной отрасли
03.06.2015
Атомная отрасль обещает России еще больше доходов
11.04.2014
«Можем получить мертвые реакторы»
12.03.2010
Авиасудьбоносный визит в Индию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 15:54
  • 51122
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 13:58
  • 2521
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.06 07:06
  • 100
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении
  • 12.06 15:37
  • 1
Первый двигатель РД-0177 для многоразовой ракеты "Амур-СПГ" появится в конце 2023 года
  • 12.06 14:59
  • 1
Савельев рассказал о продолжении обслуживания самолетов РФ за рубежом
  • 12.06 14:28
  • 1
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 12.06 14:20
  • 2
В США предложили сделать из Украины второй Уругвай
  • 12.06 14:14
  • 2
Словаки "сбились с пути". Для Запада их отношение к России уже не шутка
  • 12.06 14:06
  • 1
Кадыров призвал не пиариться на СВО, а работать на победу
  • 12.06 13:52
  • 1
Мантуров оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК почти в 100%
  • 12.06 11:03
  • 0
Уничтожение православия как один из элементов тоталитаризма на Украине
  • 11.06 23:57
  • 5
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений