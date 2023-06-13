"Они были повсюду, они ждали нас": для украинцев штурм обернулся ужасом

Спустя всего несколько дней после начала контрнаступления украинская армия уже столкнулась с многочисленными проблемами, пишет The Wall Street Journal. Запад ждет возврата инвестиций в виде успехов на поле боя, а украинские солдаты просто гибнут под русскими градами.

Наступление началось поздно вечером в четверг, и в нем были задействованы около 100 солдат, два танка "Леопард-2" немецкого производства и несколько американских боевых машин пехоты.

По словам одного солдата, который принимал участие в этой операции, план заключался в том, чтобы продвинуться на юг к занятому российскими войсками городу Токмак в южной части Запорожской области. Еще два отряда тоже должны были продвигаться в сторону Токмака с других направлений.

Этот 28-летний солдат рассказал, что, как только их отряд пересек дорогу за городом Малый Токмак, русские начали обстреливать их из градов. Поля были заминированы. Над головой гудели российские вертолеты и реактивные истребители.

По словам солдата, в ходе штурма им удалось продвинуться вперед примерно на три километра. Один из "Леопардов" был подбит и вышел из строя.

"Они просто ждали нас. Они повсюду укрепили свои позиции, – сетовал боец. – Это была стена из стали. Было ужасно".

С начала контрнаступления, с помощью которого Украина рассчитывала вернуть себе территории, контролируемые Россией, прошло всего несколько дней, а украинские военные уже испытывают очевидные проблемы.

Российские силы месяцами готовились к нападению на юге страны, где украинцы собирались прорваться и перерезать сухопутный коридор, соединяющий Россию с Крымом, который Москва присоединила в 2014 году.

Судя по опубликованным в соцсетях видеозаписям, украинцы уже потеряли несколько немецких танков "Леопард" и американских боевых машин "Брэдли" в южной части Запорожской области, где на плоских открытых полях для атакующих сил нет практически никакого укрытия.

Украинские чиновники почти не говорят о прогрессе, которого им удалось достичь, и при этом подчеркивают, что наступление потребует времени и что потери неизбежны.

Это контрнаступление, возможно, позволит определить, удастся ли Киеву достичь своей цели и вытеснить российские войска с украинских территорий, которые те сейчас занимают. В настоящее время Россия контролирует около 20% территорий Украины.

Запад поставил Киеву вооружения на миллиарды долларов и обучил десятки тысяч украинских военнослужащих, чтобы оказать поддержку в контрнаступлении. Теперь Киеву нужно продемонстрировать своим западным покровителям, что он может превратить эту помощь в успехи на поле боя.

Военные аналитики говорят, что основное наступление украинцев еще не началось и что бо́льшая часть недавно доставленного западного вооружения еще не используется.

В районе Токмака, недалеко от восточной границы Запорожской области, украинские солдаты из нескольких частей рассказали о своем продвижении.

"Мы идем вперед, но нас постоянно обстреливают русские", – сказал он.

Два бойца разведотряда, называющие себя Копа и Девятка, только что вернулись после ночного боя. Они утверждают, что российские военные, с которыми они столкнулись и среди которых были и профессионалы, и мобилизованные, имеют более низкий моральный дух и боевую дисциплину, чем украинцы.

"Они кричат и суетятся, – сказал Копа. – У нас с боевым духом все в порядке, но мне правда нужно поспать".

Девятка, который, как и его товарищ, воюет с момента прихода России на Украину в 2014 году, говорит, что украинская армия, участвующая в контрнаступлении, сейчас хорошо вооружена — лучше, чем он когда-либо видел.

Невысокий и худой командир саперной группы, известный под позывным "Финн", сказал, что его подразделение делает небольшие успехи возле Великой Новоселки в Донецкой области.

"У нас неизбежно будут потери, но мы пытаемся сделать так, чтобы у них потерь оказалось больше, чем у нас", – худой командир саперной группы, известный под позывным "Финн".

По его словам, сырость стала проблемой для некоторой недавно доставленной западной техники. После двух недель дождей бронированные машины MaxxPro американского производства, которые получило его подразделение, стали застревать в болотистой местности. "Их создавали для боев в условиях города и пустыни, – объяснил он. – В наших условиях они тоже могут пройти, но с большим трудом".

По словам Финна, другая проблема украинских военных — это недостаточная подготовка и отсутствие боевого опыта у некоторых офицеров. "В стрессовых ситуациях они теряются", – пояснил он.

Западного вооружения и техники на все украинские части не хватает. Артиллерийские корректировщики Таксист и Сус только что вернулись с фронта на купленном на собственные деньги потрепанном синем седане "Лада", который стал их единственным транспортом. Там, где "Лада" проехать не может, приходится передвигаться пешком.

По словам украинских бойцов на южном фронте, они ожидают, что это наступление будет более тяжелым, чем наступление в прошлом году.

"Они очень хорошо укрепили свои позиции, – сказал солдат-ветеран с позывным Дед, который принимает участие в боевых действиях в южной части Донецкой области, недалеко от границы с Запорожской областью. – Они нас ждут".

Упомянутый выше 28-летний украинский солдат, участвовавший в штурме Токмака, рассказал, что в октябре прошлого года он участвовал в наступлении в Херсонской области. "Они просто отступали, – сказал он, имея в виду русских. – А мы их преследовали".

Перед наступлением на Токмак его командир предупредил, что на этот раз все будет по-другому. Солдат отправился в бой пулеметчиком на "Хамви", но в итоге провел большую часть ночи в подвале, пока "Леопарды" вели перестрелку с русскими танками.

Около 6 утра в пятницу его отряд отправили забрать подбитый "Леопард", чтобы тот не попал к русским. Когда они подошли к танку, тот издавал характерный звуковой сигнал. Солдат обошел танк, чтобы найти место для установки пулемета и обеспечить своим прикрытие. Примерно в 45 метрах от танка он наступил на мину, которая оторвала ему большую часть стопы.

Авторы: Иэн Ловетт (Ian Lovett), Маркус Уолкер (Marcus Walker), Никита Николаенко

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Комментарии читателей Wall Street Journal:

Yuriy Chmyr

Украина уже потеряла тысячи людей в этом провальном наступлении. Зеленский заявил, что, если ему не дадут системы "Патриот", гарантирующие превосходство в воздухе, воевать он не будет. И снова виноваты американские налогоплательщики, которые не дали ворам в украинском правительстве еще больше денег.

Arthur Taylor

WSJ предоставляет нам довольно хорошие репортажи об этом конфликте, если уметь читать между строк. Начавшие контрнаступление войска встречает "стена из стали". Фотография украинского кладбища с огромным множеством свежевырытых могил солдат, над которыми стоят украинские флаги. Правда об ужасах и потерях в Артемовске.

Все это придает правдоподобности оценкам о том, что Украина уже потеряла более 300 тысяч солдат, хотя мы никогда не узнаем, сколько она потеряла на самом деле.

<…> Если все это хотя бы немного близко к истине, то этот конфликт – начавшийся из-за обещания Соединенных Штатов Байдена помочь Украине вступить в НАТО, – абсолютный провал. И способствовать дальнейшей гибели людей совершенно аморально! А заявление Байдена о готовности Америки помогать "столько, сколько потребуется", – это настоящее злодеяние.

MICHAEL BROWN

Объявите перемирие. Пусть Россия оставит себе те земли на востоке Украины, которые она сейчас занимает и которые по большей части русские. Не принимайте Украину в НАТО. Разве мы позволили бы Советскому Союзу аннексировать Мексику, сделав ее частью Организации Варшавского договора? Думаю, нет.

Kamil Kurmakayev

Очередной репортаж из Вьетнама… Ой, извините, из Мосула… Или из Кабула. Боевой дух на высоте, наша сторона решительно побеждает, а военная помощь еще на несколько миллиардов долларов позволит разгромить врага. "Мы однозначно делаем успехи!"

Edward Welsh

Вести наступление гораздо тяжелее, чем обороняться. Без авиации оттеснять противника крайне трудно. Украинцы будут прощупывать линии обороны русских в поисках возможностей для прорыва. Посмотрим, что ждет их впереди. Ужасный конфликт.

Joseph V

Думаю, что пора перестать себя обманывать. Пришло время положить конец разрушениям и кровопролитию, даже если для этого Украине придется отдать 20% своих территорий, – надеясь, что большинство из тех, кто хотел уехать, уже это сделали.

Chris Gibbons

А я читал интервью с одним украинским солдатом, который проходил натовскую военную подготовку. Он сказал, что она во многом оказалась бесполезной и что полученные знания и навыки неприменимы в условиях этого конфликта. Инструкторы НАТО обучали их тактике ведения противоповстанческой борьбы, а не классической войны.

Ig Bris

"У нас неизбежно будут потери, но мы пытаемся сделать так, чтобы у них потерь оказалось больше, чем у нас".

Что это за безумная фантазия? Что этот чувак курил? Оборонять позиции всегда легче, чем вести наступление, и наступающие войска всегда несут гораздо больше потерь, чем те, кто обороняется. Вся поступающая к нам информация свидетельствует о том, что украинцы вообще не смогли продвинуться вперед и при этом потеряли очень много людей и техники. Это волшебное контрнаступление с самого начала было полнейшей иллюзией.