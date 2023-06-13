Пропагандисты знают, кто виноват во всех бедах. Специалисты сомневаются

Пока аналитики работают с фактами, чтобы определить виновника происшествия, пропагандисты, приверженные принципам маккартизма, уже развесили ярлыки, пишет чешский портал Parlamentní list. Они не читали международных договоров о безопасности, но точно знают, кто виновен во всех бедах Украины.

Радим Паненка

Аналитик в области безопасности и бывший диссидент Ян Шнайдер обращает внимание на то, что хотя расследование взрыва на плотине Новая Каховка еще продолжается, пропаганде все уже ясно. "Им не нужно никаких расследований, никакого суда. Они не высказывают подозрения, а сразу назначают виновного", — осуждает он подход, напоминающий сенатора Маккарти. Ян Шнайдер призывает с осторожностью делать выводы, особенно в ситуации, когда у аналитиков нет однозначного ответа, кому подрыв ГЭС на руку. По мнению Яна Шнайдера, наиболее вероятна самая простая версия, пусть и звучит она глупо. Кроме того, он сказал несколько слов в адрес политиков и их выкриков: "Мелкие шавки чувствуют себя сильными в тени держав и уже тявкают: "Пустите нас к русским! Мы разорвем их, как змею!"

—Вопрос от Parlamentní listy: Русские и украинцы обвиняют друг друга в уничтожении Каховской ГЭС. Отечественные правящие политики и обозреватели сразу вынесли вердикт: виноваты русские. Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский еще добавил, что де-факто россияне применили оружие массового поражения. Проблема заключается в том, что никаких вещественных доказательств у нас по-прежнему нет. И если в случае политиков это не удивляет, то как оценивать некоторых аналитиков и комментаторов, которые занимаются политикой в области безопасности? Что это говорит об их профессионализме?

— Ответ Яна Шнейдера: Мы являемся свидетелями гибридной войны со стороны Запада. Еще не упал на землю сбитый малазийский боинг МН17 в 2014 году, как кое-кому уже было понятно, кто виновен. С тех пор мы видим, как западная пропаганда без заминки обвиняет Россию при любом удобном и неудобном случае. (Русские якобы сами обстреливают занятую ими Запорожскую АЭС; русские якобы сами уничтожили "Северный поток" и так далее). Им не нужно никаких расследований, никакого суда. Они не высказывают подозрения, а сразу назначают виновного. Это "культура" 50-х, когда она была распространена и в "маккартистских" Соединенных Штатов Америки.

А если таким образом себя ведет человек, который изображает из себя эксперта или, не дай бог, целого аналитика, то он просто издевается на всем миром. То, что его хоть минуту кто-то слушает, примета упадка эпохи. Однако одно обстоятельство помогает этим болтунам: СМИ не делают ничего иного, кроме как отслеживают эффективность своих продаж, и поэтому готовы опубликовать любую чушь, если это поможет им сохранить продажи и рекламу.

— Что касается подрыва плотины как таковой, то что в целом нам известно? Насколько в настоящий момент мы можем выдвигать предположения и давать оценки?

— Давать оценки мы можем в любой момент, но вынужденная осторожность будет сменяться более точными суждениями только по мере поступления информации. В данный момент мы можем наблюдать издалека очень интересное явление: мы видим некие колебания и, можно даже сказать, удивление сложившейся ситуацией. Ведь военные анализы не дают однозначного ответа на вопрос, какая сторона выиграла больше. А если и находятся плюсы, то для украинцев, что связано исключительно с их крайне специфическими планами на последующие военные операции. Способны ли украинцы на них, неизвестно. Тем не менее бесспорно, что предварительно именно украинцы, и это доказано, наполнили водные каскады, и что именно украинцы давно занимаются разрушением мостов и плотин. Однако мы не должны забывать, что порой очень простые объяснения пусть и выглядят глупо, оказываются наиболее правдоподобными. Я имею в виду тот факт, что украинцы давно наносили ущерб ГЭС и увеличивая приток повышали нагрузку на плотину. Так что она могла прорваться сама в наиболее неожиданный для обеих сторон момент. Тем не менее по-прежнему в игре остаются следственные гипотезы о том, что это дело рук украинцев или русских.

— "Сейчас мы не можем с точностью сказать, что произошло", — так представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби ответил на пресс-конференции в Белом доме на вопрос, кто уничтожил плотину. Неужели американцы на самом деле могут не знать? И если так, то о чем это говорит?

— Американцы имеют полное, подкрепленное изображениями, представление обо всем происходящем на украинском фронте. Если они не обнародуют информацию, как было в случае сбитого малазийского боинга МН17 в 2014 году, значит, есть нечто, что не соответствует их пропаганде. Это один вариант. Но, возможно, у них нет никаких доказательств вообще, и это второй вариант. Я бы сказал, что в любом случае их позиция соответствует достаточно умеренной линии и риторике, которую они выбрали против русских, в отличие от резких и даже грубых британцев.

— Осторожную позицию заняли не только Соединенные Штаты Америки, но и британцы и французы. По их словам, общая ответственность лежит на Российской Федерации, потому что это она развязала войну, но виновника в разрушении плотины мы не знаем. Однако в Брюсселе, Варшаве и Праге уверены в виновности россиян. За этим кроется безусловная поддержка Украины во всем и при любых обстоятельствах, или вы видите это иначе?

— Хорошо подмечено, что самые громкие и истеричные выкрики делают никчемные политики из малых государств, которые, как мелкие шавки, чувствуют себя сильными в тени держав и уже тявкают: "Пустите нас к русским! Мы разорвем их, как змею!" Дело тут не в поддержке Украины, а во внутренних психических проблемах отдельных индивидов и в том, что дома их зажимают, и поэтому им нужна какая-то компенсация. (…)

— Бывший глава Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью "Гардиан", что если на саммите в Вильнюсе Украина не получит гарантий безопасности, то часть государств альянса может отправить на Украину своих солдат. Своего рода коалиция желающих помочь. Сейчас Расмуссен работает советником Владимира Зеленского, но он выступает и как человек с авторитетом бывшего генерального секретаря НАТО. Как вы прокомментируете его слова? На членов Североатлантического альянса перед саммитом оказывают таким образом давление, или несколько государств на самом деле могут отправить на Украину свои вооруженные силы?

— Нужно напомнить, что Украина уже получила гарантии безопасности, когда в 1994 году присоединилось к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказалась, таким образом, от ядерного арсенала. Гарантии безопасности ей дали Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Важным обстоятельством было то, что в основополагающих документах Украины, а потом и в конституции, был торжественно провозглашен неизменный нейтралитет, исключающий членство в каком-либо военном пакте. То есть тогда Украина объявила, что не считает своих соседей врагами. Но потом Украина сама отказалась от всех этих гарантий безопасности, когда ее политики вопреки конституции начали в 2008 году переговоры о вступлении в Североатлантический альянс. Только много лет спустя (в декабре 2014 года) статью о нейтралитете обезумевшая путчистская Рада исключила из конституции и объявила о стремлении вступить в НАТО. Я не знаю, какие гарантии безопасности Североатлантический альянс может дать Украине, которая не является его членом. На мой взгляд, Североатлантический договор, базовый документ НАТО, ничего подобного не предполагает. Печальная правда в том, что сейчас страны-члены Североатлантического альянса относятся в Североатлантическому договору, как к куску туалетной бумаги. (В особенности к одном следующему из него обязательству; в первой статье говорится о том, что следует все международные споры решать мирным путем так, чтобы не ставить под угрозу мир на Земле, безопасность и справедливость; также там сказано, что нужно воздерживаться в международных отношениях от угроз применить силу способом несовместимым с целями Организации Объединенных наций.)

— Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский на семинаре о стратегии безопасности заявил: "Чехия сегодня в опасности. Разворачивается конфликт вблизи границ. Угроза исходит не только от Российской Федерации, но и от Китая. В таких условиях членство в НАТО для нас очень важно". Мы действительно в опасности? Можно ли одну из этих угроз рассматривать всерьез?

— На мой взгляд, мы в безопасности до тех пор, пока не стали служебной логистической территорией для удара по какой-нибудь другой стране, или пока мы сами не влезли в подобное безумие. Заявления некоторых сумасшедших политиков о непосредственной опасности, исходящей от Российской Федерации или Китая, которые намерены уничтожить нас всех и этих политиков лично, не могут увеличить угрозу для нас извне. Напротив, мы из-за них превращаемся в посмешище. Однако определенную опасность они представляют для атмосферы в обществе. Их можно в шутку сравнить с невротичкой, которая приходит на консультацию к психиатру, а тот предлагает ей провести небольшой тест. Мол, он рисует что-нибудь, а она рассказывает, что рисунок ей напоминает. Итак, психиатр рисует большой круг, а невротичка кричит: "Мне это напоминает голого мужчину, который готов сделать, сами знаете что". Психиатр рисует огромный квадрат. Женщина спонтанно отвечает: "Мне это напоминает голого мужчину, который делает, сами знаете что". Психиатр рисует маленькую еле заметную точку. Невротичка на это возмущенно: "Это огромный голый мужик, который несется прямо на меня!!!" Психиатр недолго собирается с силами, а потом говорит: "Результаты теста на основе ваших ответов однозначны и убедительно доказывают вашу неестественную одержимость сексом". Невротичка верещит: "Моих ответов? Это вы там нарисовали все эти мерзости!!!". Только тут не до шуток, и последствия у всего этого весьма серьезные. Самое время что-то с этим делать!