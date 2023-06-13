Войти
ТАСС

Украина намерена пригласить Глобальный Юг обсудить мирный план Киева

445
0
0
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассчитывает на то, что в соответствующем саммите примут участие Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и страны Африки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июня. /ТАСС/. Киев намерен пригласить страны Глобального Юга на саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине по "формуле мира", предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в понедельник глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Я и МИД работаем над организацией первого международного саммита мира для обсуждения формулы, предложенной президентом Зеленским. И мы полагаем, что такой саммит будет неполноценным без участия стран Глобального Юга", - цитирует его телеканал CNN Brasil​​​​​. В частности Ермак рассчитывает на то, что в таком саммите примут участие Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и страны Африки.

Украинский чиновник не уточнил, где и когда пройдет такой саммит, отметив лишь, что мероприятие состоится "вскоре и на нейтральной территории, куда смогут с легкостью добраться представители разных стран". Как сообщили телеканалу в МИД Бразилии, там "пока не получали приглашений из Киева ни на какие мирные конференции".

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Неоднократно привлекая внимание к подготовленной им "формуле мира", Киев отвергал предложения третьих сторон. В частности, комментируя инициативы Ватикана и Бразилии по урегулированию, Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в посредниках.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
21.03.2023
Генерал Фабио Мини: "Битвы на востоке Европы держат вассалов США в страхе"
17.03.2023
Глобальный Юг устал от "фальшивых мантр" Запада, и он выбирает Россию
03.01.2023
Как американские демократы стали партией бесконечной войны
29.11.2022
Слабеющие США не смогут противостоять Китаю и России одновременно
23.05.2022
Китай мечтает о коалиции для управления миром
20.04.2022
Запад говорит о "всеобщем" порицании России. Это преувеличение
24.05.2012
Ядерное оружие: неофициальные потенциалы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 15:54
  • 51122
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 13:58
  • 2521
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.06 07:06
  • 100
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении
  • 12.06 15:37
  • 1
Первый двигатель РД-0177 для многоразовой ракеты "Амур-СПГ" появится в конце 2023 года
  • 12.06 14:59
  • 1
Савельев рассказал о продолжении обслуживания самолетов РФ за рубежом
  • 12.06 14:28
  • 1
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 12.06 14:20
  • 2
В США предложили сделать из Украины второй Уругвай
  • 12.06 14:14
  • 2
Словаки "сбились с пути". Для Запада их отношение к России уже не шутка
  • 12.06 14:06
  • 1
Кадыров призвал не пиариться на СВО, а работать на победу
  • 12.06 13:52
  • 1
Мантуров оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК почти в 100%
  • 12.06 11:03
  • 0
Уничтожение православия как один из элементов тоталитаризма на Украине
  • 11.06 23:57
  • 5
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений