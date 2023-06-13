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Интерфакс-АВН

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

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Спутник Starlink V2
Спутник Starlink V2.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник успешно вывела на орбиту очередную партию из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 52 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 03:10 по времени Восточного побережья США (в 10:10 мск).

Он стал 89-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 20-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже почти 4,6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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