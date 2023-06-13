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РИА Новости

Экипажи трех кораблей ТОФ отметили День России в Индонезии

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Подъем Андреевского флага на корвете "Громкий"
Подъем Андреевского флага на корвете "Громкий".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Экипажи кораблей ТОФ "Громкий", "Совершенный" и "Печенга" отметили День России в Сурабае

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экипажи корветов Тихоокеанского флота ВМФ России "Громкий" и "Совершенный", а также среднего морского танкера "Печенга" отметили День России в индонезийском порту Сурабая, соответствующее видео в понедельник опубликовало Минобороны РФ.

"Экипажи корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющие задачи дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, празднуют День России в индонезийском порту Сурабая, куда отряд российских кораблей прибыл накануне в рамках делового захода", - уточнили в российском военном ведомстве.



В рамках празднования на кораблях под звуки гимна России торжественно подняли Военно-морские флаги и флаги расцвечивания. Кроме того, для российских моряков принимающая сторона проведет ряд культурных мероприятий.

Ранее корабли Тихоокеанского флота приняли участие в многонациональном военно-морском учении "Комодо" у берегов Индонезии.

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Страны
Индонезия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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