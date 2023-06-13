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ТАСС

В ЕС заявили, что конфликт на Украине может занять несколько лет

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Источник изображения: Roman Chop via AP

При этом, по словам Тьерри Бретона, возможности для введения дальнейших санкций против России еще не исчерпаны

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Европейский союз готовится к тому, что нынешняя ситуация вокруг Украины затянется на несколько лет. Об этом в понедельник в эфире радиостанции RMS заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Мы готовимся к тому, что эта война будет продолжаться долго, - сказал он. - Войны с высокой интенсивностью боевых действий на территории Европы, к сожалению, ранее продолжались несколько лет. Поэтому мы готовимся к этому".

Бретон добавил, что возможности для введения дальнейших санкций против России еще не исчерпаны. "Конечно, возможны другие санкции, но никто не говорил, что Украина победит благодаря ограничительным мерам. Если Украина когда-то и победит, то военным путем, чтобы вернуть необоснованно оккупированные территории, - отметил еврокомиссар. - Именно поэтому ЕС и союзники Украины предоставляют ей все то, что ей необходимо для победы".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада с каждым днем все больше вовлекаются в конфликт на Украине, но кардинально ситуацию это не изменит - лишь растянет боевые действия во времени. 

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Россия
Украина
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Евросоюз
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