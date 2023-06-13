Добровольческий отряд "Ахмат" подписал контракт с Минобороны

Отряд "Ахмат" первым из добровольческих формирований подписал контракт с Минобороны

МОСКВА, 12 июня/ Радио Sputnik. Отряд "Ахмат", подготовленный Российским университетом спецназа, стал первой добровольческой организацией, подписавшей контракт с Минобороны, сообщили в ведомстве.

"В рамках реализации приказа Министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом "Ахмат", подготовленным Российским университетом специального назначения", – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Документ был подписан заместителем начальника Генштаба вооруженных сил России Алексеем Кимом и директором Российского университета спецназа Адамом Дашаевым.

"Решение, принятое в данном формате, является основополагающим и по сути своей сделает так, что наши подразделения будут уже уравнены во всех отношениях: и в соцпакетах, и в обеспечении", – пояснил командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Алексей Ким рассказал, что в боевых действиях в зоне СВО участвует много добровольческих отрядов и выразил надежду, что, глядя на этот первый опыт, они также заключат договоры с Минобороны.

В субботу замминистра обороны Николай Панков объявил, что до 1 июля все добровольческие отряды должны подписать контракты с оборонным ведомством.

Ранее радио Sputnik писало, что в РФ предложили новый порядок расторжения договора с добровольцами.