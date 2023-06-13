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Военное обозрение

Стокгольмский институт отметил рост количества развёрнутых ядерных боеголовок на фоне конфликта на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Обладающие ядерным оружием страны нарастили количество развернутых ядерных боеголовок на фоне начавшегося в прошлом году конфликта России и Украины. Новые данные представил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

По данным института, на январь 2023 года в мире оказалось развернуто ядерных боеголовок на 86 единиц больше по сравнению с январем 2022 года. То есть развертывание произошло в течение прошлого года на фоне противостояния России и коллективного Запада на территории Украины.

Основное количество развернутых ядерных боеголовок пришлось на США и Россию, американцы увеличили их количество с 1744 до 1770, россияне — с 1588 до 1674. Еще около 2 тысяч боеголовок в арсеналах США и России находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Всего на январь 2023 года в мире имеется порядка 12512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 находятся на складах. На сегодняшний день ядерными державами считаются: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль.

Источник изображения: topwar.ru

Больше всех ядерных боеголовок развернули США - 1770, Россия на втором месте - 1674, далее идет Франция — 280 и Великобритания - 120. А вот по количеству находящихся на хранении первое место занимает Россия - 2815, тогда как у США имеется 1938 боеголовок. За прошедший год американцы общее количество ядерных зарядов не увеличили, оставшись на уровне 3708 единиц, Россия нарастила количество с 4477 до 4489 единиц. Общее число боеголовок с учетом снятых с вооружений составляет 5244 у США (-184), и 5889 у России (-88).

Если у США и России с количеством ядерных боезарядов все более-менее ясно, то ядерные арсеналы Китая и КНДР вызывают у SIPRI беспокойство. В институте предполагают, что Пекин и Пхеньян наращивают количество ядерных боезарядов, не афишируя это.

Ранее Россия призвала США включать ядерные запасы Франции и Великобритании в собственные отчеты, поскольку оони входят в НАТО и в любом случае направлены против России.

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