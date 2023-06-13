Минобороны показало видео применения FPV-дронов на Южнодонецком направлении

Минобороны опубликовало видео применения FPV-дронов против опорных пунктов ВСУ

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВС РФ применили FPV-дроны (БПЛА-камикадзе с видом от первого лица) для поражения опорных пунктов ВСУ на южно-донецком направлении, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России.

На кадрах - наведение дрона на цель от первого лица, поражение укреплений противника, контроль поражения с другого беспилотника.

"Операторами подразделений ВС РФ на Южно-Донецком направлении были вскрыты позиции боевиков ВСУ с оборудованными долговременными укреплениями. В результате точного удара дронов опорный пункт с боевиками ВСУ был уничтожен", - сообщили в ведомстве.