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РИА Новости

Минобороны показало видео применения FPV-дронов на Южнодонецком направлении

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Дрон-камикадзе
Дрон-камикадзе.
Источник изображения: © Фото : КБ "Око"/ВКонтакте

Минобороны опубликовало видео применения FPV-дронов против опорных пунктов ВСУ

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВС РФ применили FPV-дроны (БПЛА-камикадзе с видом от первого лица) для поражения опорных пунктов ВСУ на южно-донецком направлении, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России.



На кадрах - наведение дрона на цель от первого лица, поражение укреплений противника, контроль поражения с другого беспилотника.

"Операторами подразделений ВС РФ на Южно-Донецком направлении были вскрыты позиции боевиков ВСУ с оборудованными долговременными укреплениями. В результате точного удара дронов опорный пункт с боевиками ВСУ был уничтожен", - сообщили в ведомстве.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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