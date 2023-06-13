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Военное обозрение

Появились кадры сквозного пробития американской бронемашины ВСУ на Времевском выступе в результате поражения российским дроном «Ланцет»

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе своего наступления от районе запорожского Орехова, на Времевском выступе, а также в районе Артёмовска противник применяет фактически все виды оружия и военной техники, которые были ему поставлены натовскими спонсорами вооружённого конфликта. Помимо всего прочего украинскими вооружёнными силами используются колёсные бронемашины MaxxPro, а также «Ошкош» (Oshkosh). Речь идёт в том числе о бронеавтомобилях Oshkosh M-ATV, которые обычно активно применялись в ходе различных боевых операций американским спецназом (например, в последние годы в Сирии).

ВСУ использовали несколько таких бронемашин с целью высадки десанта в районе так называемого Времевского выступа (к востоку от Благодатного). Российские подразделения обнаружили движение таких бронемашин и использовали против них беспилотные средства поражения. Так, появились кадры с применением против американской бронетехники барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Источник изображения: topwar.ru

С дрона ОБТФ «Каскад» был снят момент поражения наземной цели. Обращает на себя внимание тот факт, как кумулятивная струя проходит вдоль всей бронемашины, свидетельствуя о сквозном пробитии Oshkosh M-ATV.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, дрон стоимостью около 3 млн рублей (официальные данные, ранее публиковавшиеся в открытых источниках) поразил средство бронетехники стоимостью около 500 тысяч долларов (более 40 млн рублей по текущему курсу).

Изначально сообщалось об уничтожении MaxxPro, однако потом информация о подбитой технике была скорректирована:

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
M-ATV
Компании
Oshkosh
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