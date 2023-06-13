Премьер Японии заявил, что Токио продолжит помогать Киеву в разминировании

Фумио Кисида также отметил, что поддержка будет оказываться и в других сферах

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Япония продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку в различных сферах, включая разминирование и восстановление инфраструктуры. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе парламентских дебатов.

"Япония оказывает Украине помощь в ряде областей, в том числе предоставляет оборонное снаряжение. Мы решительно настроены на продолжение поддержки Украины. Для этого мы намерены применять наш опыт и знания в таких сферах, как разминирование, разбор завалов, восстановление источников жизнеобеспечения, включая сельское хозяйство и энергетику", - сказал он.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму $7,6 млрд.

В конце апреля Токио передал Киеву четыре японские установки ALIS, позволяющие с высокой степенью точности находить мины. Они будут использованы для тренировок специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Украинские эксперты в начале 2023 года уже прошли первый этап обучения по разминированию в Японии и Камбодже, в июле дополнительные тренировки должны пройти в Польше.

В мае Япония также объявила о решении передать Украине 100 военных грузовиков и 30 тыс. армейских продовольственных рационов.