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ТАСС

Премьер Японии заявил, что Токио продолжит помогать Киеву в разминировании

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP, File

Фумио Кисида также отметил, что поддержка будет оказываться и в других сферах

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Япония продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку в различных сферах, включая разминирование и восстановление инфраструктуры. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе парламентских дебатов.

"Япония оказывает Украине помощь в ряде областей, в том числе предоставляет оборонное снаряжение. Мы решительно настроены на продолжение поддержки Украины. Для этого мы намерены применять наш опыт и знания в таких сферах, как разминирование, разбор завалов, восстановление источников жизнеобеспечения, включая сельское хозяйство и энергетику", - сказал он.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму $7,6 млрд.

В конце апреля Токио передал Киеву четыре японские установки ALIS, позволяющие с высокой степенью точности находить мины. Они будут использованы для тренировок специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Украинские эксперты в начале 2023 года уже прошли первый этап обучения по разминированию в Японии и Камбодже, в июле дополнительные тренировки должны пройти в Польше.

В мае Япония также объявила о решении передать Украине 100 военных грузовиков и 30 тыс. армейских продовольственных рационов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Камбоджа
Польша
Украина
Япония
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