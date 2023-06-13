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ТАСС

СМИ: Запад обеспокоен провалом действий ВСУ и хочет оправдать свою помощь Украине

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Уничтоженная техника ВСУ западного производства
Уничтоженная техника ВСУ западного производства.
Источник изображения: РИА Новости

По информации газеты Global Times, украинская сторона демонстрирует мало признаков победы на поле боя, а США и некоторые европейские страны срочно нуждаются в прогрессе при наступлении ВСУ

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. США и другие западные страны обеспокоены отсутствием каких-либо значительных признаков эффективности в действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не оправдали надежд Запада и его помощь Киеву в ходе российско-украинского конфликта. Об этом сообщила в понедельник газета Global Times со ссылкой на мнение экспертов КНР.

"Опрошенные изданием китайские эксперты отмечают, что объявленное Украиной контрнаступление началось на фоне растущего беспокойства среди западных стран, особенно в США, поскольку украинская сторона демонстрирует мало признаков победы на поле боя", - говорится в статье, опубликованной под заголовком: "Украина объявила контрнаступление под давлением Соединенных Штатов".

Газета приводит мнение профессора Школы международных отношений и обществоведения при Фуданьском университете Шэнь И, который напоминает, что с момента начала специальной военной операции прошло уже 15 месяцев. По его словам, США и некоторые европейские страны "срочно нуждаются в прогрессе [при наступлении ВСУ], чтобы <...> показать, что их помощь [Украине] мудра, правильна и необходима".

Как считает глава исследовательского департамента Института национальной стратегии при Университете Цинхуа Цянь Фэн, современные вооружения, направленные Западом Украине, "не сыграют существенной роли, чтобы изменить ситуацию", поскольку ВСУ "не контролируют воздушное пространство и их противовоздушная оборона сухопутных войск не обладает достаточным потенциалом". Он также высоко оценил работу российской стороны по сбору точной информации, необходимой для ведения успешных боевых действий.

По мнению Цянь Фэна, в сложившейся ситуации пока нет признаков, что российско-украинский конфликт завершится в ближайшем будущем.

Президент России Владимир Путин 9 июня, общаясь с журналистами, подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Киев бросил в бой стратегические резервы, но эти попытки не имеют успеха благодаря мужеству и героизму российских солдат. Глава государства также обращал внимание на большие потери украинской армии, которые "превышают классические показатели". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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