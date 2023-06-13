Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы

В результате украинского конфликта вырисовываются контуры новой Европы, пишет Economist. Здесь крайне важна позиция флагманов ЕС — Германии и Франции, лидеры которых пытаются понять, как они смогут преодолеть разногласия между собой.

В результате военных действий России на Украине начинают вырисовываться контуры новой Европы. На ее восточных и северных окраинах в НАТО вступают Финляндия и Швеция. Украина и Молдавия получили от Евросоюза статус кандидатов на вступление в этот клуб, состоящий из 27 членов. Глубокие изменения происходят и в историческом центре Европы. После неловкой паузы лидеры Франции и Германии пытаются понять, что все это значит для их стран и как они смогут преодолеть существующие между ними разногласия.

Началась франко-германская перезагрузка, как минимум символически. 6 июня немецкий канцлер Олаф Шольц принял президента Франции Эммануэля Макрона в городе Потсдаме, где он живет. Они прогулялись по симпатичному городку, а потом ужинали почти три часа. Это часть усилий по преодолению периода взаимной раздражительности. Ситуация дошла до критической отметки прошлой осенью, когда Франция отменила совместное заседание кабинетов министров. Сейчас его провели. И немцы пригласили Макрона приехать в июле с полноценным государственным визитом, который станет первым в своем роде за 23 года.

Каждая страна сталкивается с проблемами, угрожающими ее основам. Вооруженный конфликт на Украине перевернул вверх дном послевоенную экономическую модель Германии, основу которой составляли дешевые российские энергоресурсы и экспорт в Китай.Страна отказалась от российского газа. На протяжении десятилетий Берлин не признавал саму идею применения жесткой силы, но теперь Германия осуществляет щедрые военные поставки на Украину. Она дополнительно потратит 100 миллиардов евро на собственное перевооружение. Пройдет немало времени, прежде чем Zeitenwende (исторический поворотный момент) даст желаемый результат, но Германия меняется.

Во Франции сдвиги менее заметны, но столь же значительны. Там речь не идет об экономической модели, которая меньше зависит от экспорта, чем немецкая экономика. Нет, благодаря атомной энергетике Франция не зависит от российского газа. Скорее, Париж сегодня занят переосмыслением европейских границ, альянсов и вопросов безопасности. Франция традиционно не испытывает особого энтузиазма по поводу расширения ЕС, и к странам Центральной и Восточной Европы она относилась как к младшим партнерам. В 2003 году президент Жак Ширак пренебрежительно отмахнулся от стремившихся в ЕС восточноевропейских стран, когда те пожелали поддержать вторжение Америки в Ирак (Франция выступала против вторжения), заявив, что они "упустили свою возможность заткнуться". И даже в 2019 году Франция наложила вето на ведение переговоров с Албанией и Северной Македонией о членстве в Евросоюзе.

Российская военная операция ускорила структурные сдвиги. Новостью стала французская поддержка идеи расширения ЕС. Во время поездки в Киев в июне прошлого года Макрон выступил за присвоение Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Франция отменила вето на заявки Албании и Северной Македонии, которые хотели стать членами Евросоюза. Выступая 31 марта с речью в Словакии, Макрон неожиданно объявил, что расширение ЕС должно произойти "как можно скорее". "Для нас вопрос заключается не в том, должны мы расширяться или нет, —сказал он, — а в том, как мы должны это делать". Вспомнив Ширака, Макрон признался присутствовавшей там центрально- и восточноевропейской аудитории: "Иногда мы упускали возможность прислушаться".

Такие заявления успокаивают и обнадеживают тех, кто с тревогой думал, что предложение Макрона о Европейском политическом сообществе —это уловка, призванная притормозить процесс расширения ЕС. Призванная объединить страны от Британии до Грузии, эта платформа должна проводить конференции дважды в год. Второй раз заседание сообщества состоялось 1 июня всего в 20 километрах от украинской границы. Поскольку на саммите присутствовал президент Владимир Зеленский, встреча стала демонстрацией единства с воюющей Украиной, а также — поддержки его хозяйки Молдавии. Теперь Франция считает, что границы ЕС простираются дальше на восток. Бывший советник Макрона по европейским делам Александр Адам (Alexandre Adam) написал недавно, что российский территориальный ревизионизм превратил расширение в "геополитическую необходимость… нет больше стабильной серой зоны между ЕС и Россией, и она невозможна".

Второй структурный сдвиг во Франции относится к сфере безопасности. Макрон хочет, чтобы Европа делала больше ради собственной обороны и меньше полагалась на Америку, особенно в преддверии выборов, которые состоятся там в 2024 году. Европейцы все еще боятся, что такие разговоры ослабят решимость Америки обеспечивать безопасность континента. Однако из-за новых геополитических веяний Франция становится более воинственной. В Братиславе Макрон выступил с призывом дать Украине "путь к членству в НАТО" на вильнюсском саммите альянса в июле месяце. Это радикальный разворот для французского лидера, который в 2019 году заявил о "смерти мозга" НАТО и по-прежнему не согласен с тем, что альянс должен действовать за пределами Европы.

Во Франции сегодня идут серьезные разговоры о том, как предоставить Украине полноценные и надежные гарантии безопасности. 19 июня в Париже соберутся министры обороны, чтобы поговорить о европейской ПВО и "средствах глубинного поражения". Макрон даже предложил провести дискуссию о французском ядерном оружии.

Сегодня, когда Германия и Франция думают о формировании новой Европы и о том, как приспособиться к ее новым условиям, в своих дискуссиях они встретят немало трудностей. Один лидер немногословный и осторожный, другой – претенциозный и готовый идти на риск. Поэтому им трудно находить общий язык. Они сегодня согласны с идеей расширения, но им предстоят тяжелые дискуссии о новых правилах внутренней работы ЕС, которые станут прелюдией к дальнейшему расширению. Остаются разногласия по вопросам атомной энергетики, военных закупок и бюджетных правил. Германия, как и Америка, с опаской относится к принятию Украины в НАТО. Ее выводят из себя периодические приступы прямолинейности Макрона. А Франция недовольна путаницей в правящей коалиции Шольца и ее медлительностью.

Российские военные действия на Украине научили европейцев, что их континентальная организация в любом обличье гораздо обширнее, чем связи между Парижем и Берлином. Сегодня Германия меньше, чем прежде беспокоится и раздражается из-за Франции. А Франция с большей готовностью идет навстречу другим странам из ЕС. Тем не менее, в Евросоюзе почти ничего не делается без взаимного согласия Франции и Германии. Как правило, они расходятся по большинству вопросов, но им хватает силы воли для преодоления этих разногласий. Такая способность Парижа и Берлина очень важна для формирования контуров этой новой Европы.