Экс-аналитик ЦРУ допустил, что США могут пожертвовать Зеленским

Военные Соединенных Штатов не хотят ввязываться в обмен ядерными ударами с Россией, считает Реймонд Макговерн

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Правительство США может пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским и обвинить украинские власти в подрыве "Северных потоков" и Каховской ГЭС. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ, правозащитник Реймонд Макговерн в беседе с ведущим подкаста Стивеном Гарднером на YouTube.

"Есть три основные версии. Первая: структурное повреждение и давление водной массы на вершине плотины, искусственно созданное. Мы не можем этого исключать, - сказал Макговерн. - Думаю, более возможно, что украинская сторона это сделала. Только потому что это не имеет никакого смысла делать России. Это невероятный рычаг, который русские контролировали".

"Есть знаки о том, это предположение, что часть нашего правительства готова "пустить под автобус" (обвинить, пожертвовать - прим. ТАСС) Зеленского, как мы выражаемся в Вашингтоне. Мы говорили о "Северных потоках" и разрушении дамбы, - продолжил он. - <...> Военные США не хотят ввязываться в обмен ядерными ударами с Россией".