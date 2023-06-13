Западу пора готовиться к давно назревшей расплате

Западные правительства живут в созданном ими же пузыре отрицания реальности. Мир меняется, и Запад должен смириться с тем, что он больше не может навязывать свое "лидерство", пишет автор статьи в TNI. И убедительно доказывает это, называя пять ключевых тенденций развития процесса смены власти.

Чандран Наир

Зарождается постзападный, многополярный международный порядок. И пока мир пытается осознать все последствия этой смены власти, формируются предпосылки для великой расплаты. Она бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение последних веков и обнажит природу приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии. Результатом станет значительная переоценка привычных международных отношений.

Эта великая расплата обусловлена пятью ключевыми тенденциями, которые вынуждают Запад приспосабливаться к многополярному будущему, в котором властью придется делиться. Нежелание признать и неспособность решительно противостоять этим тенденциям чреваты значительными рисками не только для самого Запада, но и для глобальной стабильности. И все же будущих конфликтов можно избежать, если рассматривать этот период перемен как возможность выстроить более справедливый мир, а не как кризис, угрожающий полюбившимся и укоренившимся привилегиям.

Пять тенденций, которые следует учитывать

Какое будущее ждет Запад — плавный переход к многополярности или период нестабильности и потенциальных конфликтов — во многом будет зависеть от того, как политики отреагируют на следующие пять тенденций.

Во-первых, это пересмотр привычной истории. Запад всю колониальную эру трактовал исторические события избирательно и отточил этот навык до совершенства. Себя он предпочитал изображать создателем современной цивилизации и силой, продвигающей добро. Сейчас ситуация меняется; информационные технологии (тот же интернет и социальные сети) разрушили монополию на информацию и историю, некогда принадлежавшую западным цензорам (медиа-компаниям, университетам, книгоиздателям и так далее). Как следствие, люди во всем мире признают, что история больше не ограничивается западной трактовкой — включая миф о его благожелательности.

Во многом это объясняется нежеланием Запада признавать свои ошибки. Всячески подчеркивая чужие проступки, очевидные и предполагаемые, он благополучно умалчивает о собственных неприглядных сторонах — таких как уничтожение коренных народов и культур американскими первопроходцами, европейская эксплуатация африканского континента или судьба австралийских аборигенов. Отсылки к этим историческим эпизодам тем важнее, что ими во много диктуется и нынешнее поведение западных стран: они не горят желанием признавать даже современные ошибки и намерения.

Незападный мир теперь может заявить во весь голос, что у их стран и народов долгая история, и что она не только существует вопреки западной трактовке, но и заслуживает внимания, изучения и понимания. Запад должен принять эту тенденцию и ее последствия, а не упорствовать в своем запирательстве. Вспомните хотя бы о неустанных дипломатических усилиях индийского правительства, чтобы заставить Великобританию вернуть украденные из Индии сокровища — вплоть до королевских регалий.

Вторая тенденция — это переоценка "основанного на правилах" международного порядка. Политикам в Вашингтоне это не понравится, но сама эта концепция вызывает во всем мире массу насмешек и повсеместно считается инструментом Запада для контроля над глобальными делами и сохранения своей гегемонии. Недовольство тем, что западные страны постоянно нарушают собственные правила, лишь крепнет, а значит, легитимность этого порядка вызывает все больше сомнений, при всех его плюсах.

Разочарование лишь крепнет, и реальность такова, что перераспределение власти в пользу большего числа стран преобразит нынешний мировой порядок и создаст новые возможности и проблемы. Более видное место займет Китай и предложит миру глобальные общественные блага вроде миротворчества и борьбы с переменой климата — чего западные страны не хотят или не могут. Аналогичным образом начнет самоутверждаться и Индия, как и другие страны поменьше — например, ОАЭ и Индонезия.

В 21-м веке все больше стран хотят сами решать свою судьбу, и Запад должен признать, что международная расстановка сил изменилась. Он не может и дальше навязывать другим свою волю: свидетельство тому — подъем Китая и других стран. Запад должен смириться с этой новой реальностью и признать, что необходим новый подход, более прагматичный и многополярный, при котором страны проводят внешнюю политику с прицелом на мирное сосуществование и руководствуются собственными интересами, а не выбирают ту или иную сторону.

В-третьих, это разоблачение западного "миротворчества". Хотя США (и, в меньшей степени Европа) и подают себя гарантами глобальной безопасности, основная часть мира считает, что они не только не способствуют подлинному миру, но и наживаются на войнах. Западный военно-промышленный комплекс, особенно американский, настолько могущественен, что теперь ни для кого не секрет, что это он фактически управляет внешней политикой США, искусственно затягивая конфликты ради наибольшей выгоды.

Сегодня США и их союзники по НАТО стали локомотивом роста военных расходов по всему миру, при этом Америка тратит на оборону больше, чем следующие десять стран вместе взятые. Столь же общеизвестный факт — что почти половина бюджета Пентагона ежегодно уходит на частных подрядчиков, а военно-промышленный комплекс жертвует миллионы долларов на выборы в Конгресс. Этот "захват власти" влечет к еще большему увеличению оборонных бюджетов.

Остальной мир осознал, что доверять дело мира одному Западу нельзя — особенно учитывая, что его экономика во многом наживается на конфликтах. В свете этого происходят позитивные сдвиги: Китай выступает посредником в заключении передовых мирных соглашений — например, между Саудовской Аравией и Ираном — тогда как другие мировые лидеры (например, индонезийский лидер Джоко Видодо, индийский Нарендра Моди бразильский Луис Инасиу Лула да Силва), предлагают мирные решения современных конфликтов.

Четвертая тенденция — свержение западной финансовой надстройки с ее престола. То, что Запад открыто использует свою финансовую мощь ради геополитических выгод и целей, ни для кого не секрет — политики и эксперты открыто говорят о "финансовом оружии" и карательных санкциях против стран, не оправдавших ожиданий Запада. США и их союзники вольны замораживать и даже конфисковывать резервы суверенных государств — их меры против Афганистана, Венесуэлы и России потрясли весь мир.

Из-за этого, а также из-за жадности и неправомерных действий Запада, приведших к разрушительным глобальным последствиям вроде кризиса 2007–2008 годов и недавнего краха Банка Кремниевой долины, недоверие к западных финансовым структурам и их неприятие лишь усугубляется.

Сегодня предпринимаются усилия по ликвидации так называемой "непомерной привилегии", дарованной США через их валюту. Происходит дедолларизация: доля американской валюты в мировых резервах упала в прошлом году до 47% (хотя еще в 2001 году составляла 73%). Кроме того, страны ищут альтернативы банковской системе SWIFT, которая использовалась в санкциях Запада, встревоживших мировую общественность. Влияние стран со стабильными валютами усиливается, и возникает более многополярный экономический порядок, меняющий геополитические союзы, экономическую дипломатию и баланс сил в международных институтах. Эти перемены предоставят развивающимся странам больше рычагов управления своими валютами и денежно-кредитной политикой и ограничат эффект от односторонних санкций Запада. Более того, страны БРИКС недавно превзошли "Семерку" по суммарному объему ВВП — это говорит о перераспределении экономической мощи и очерчивает контуры будущего сотрудничества в области торговли, инвестиций, инфраструктуры и помощи в целях развития.

Наконец, в-пятых, это очевидный крах доверия к западной прессе. Причем он происходит в критический момент: только за последние несколько лет изъяны в работе прессы раскрыли мировому сообществу глаза на то, что СМИ насаждают и увековечивают излюбленные Западом стороны сложившегося миропорядка — часто в ущерб другим странам.

Так, настойчивой критикой Китая в своих заголовках западная пресса упрочила непродуктивное и паникерское представление, что Пекин представляет собой угрозу не только для собственных граждан, но и для мира вообще. Сложная геополитическая ситуация в Гонконге и на Тайване подается избирательно — в духе риторики "мы или они", которая отнюдь не поощряет взаимопонимание между Западом и Китаем.

Точно так же при исключительно одностороннем освещении украинского конфликта регулярно упускаются из виду как национальные и геополитические сложности в давних российско-украинских отношениях, так и история расширения НАТО в Европе. Недоверие всего мира к западным СМИ усугубило вопиющее отсутствие репортажей о подрыве "Северного потока" — по мнению многих, это дело было рук Запада, хотя пресса и горячо утверждала обратное. Прошло всего несколько месяцев, и западная пресса спокойно признала если не потенциальную вину Запада, то — как минимум — свою осведомленность о ней.

Более того, ущербное и предвзятое освещение конфликтов за пределами Запада (например, в Йемене, Мьянме и Палестине), стало поводом для глобальных обвинений в пренебрежении, предвзятости и даже расизме.

Зловещее предзнаменование

Западные правительства живут в созданном ими пузыре отрицания реальности. Но им пора обратиться к своим друзьям по всему миру и осознать нечто очевидное для всех, кроме них самих: мир не такой, каким был после окончания холодной войны. С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности. Западные страны должны подстроиться под эту меняющуюся международную обстановку, а не упрямо ждать, что все продолжит идти своим чередом. Иначе мир станет еще опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут еще больше.

Чандран Наир — основатель и генеральный директор Глобального института будущего и автор книги "Демонтаж глобальных привилегий белых: справедливость для постзападного мира".