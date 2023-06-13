США испугались войны с Россией, поэтому решили пойти на мировую

США серьезно обеспокоены: в случае конфликта с Китаем и Россией на Америку нацелятся тысячи ядерных боеголовок, пишет Asharq Al-Awsat. Во избежание этого сценария, Вашингтон решил "протянуть Москве руку", чтобы урегулировать имеющиеся разногласия. Но с Пекином пока такой подход не работает, считает автор статьи.

Cоветник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон занимается пересмотром ядерной стратегии и политики в сфере безопасности в это непростое для мирового порядка время. Америка готовится к противостоянию с двумя ядерными сверхдержавами одновременно — Китаем и Россией.

Салливан на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями отметил, что ядерная стратегия и национальная стратегия обороны призваны бороться с двумя ядерными конкурентами и двумя серьезными противниками, которые бросают вызов Соединенным Штатам, а также глобальной безопасности и мировому порядку, установленному после Второй мировой войны. Миропорядок во главе с Вашингтоном находится под угрозой из-за стоящих перед ним вызовов и появления новых международных блоков. Мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой ядерного конфликта.

Одной из причин является крах системы контроля над ядерными вооружениями из-за истечения срока действия соглашений, регулирующих американо-российские отношения, или выхода из них одной из сторон. Единственной опорой глобальной безопасности остается ДСНВ-3, срок действия которого был продлен в 2021 году. Сегодня этот договор находится под угрозой. Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ-3 (блокировка инспекций ядерных объектов) из-за напряженности в отношениях между США и Россией, возникшей в результате конфликта на Украине. Но Россия оставила дверь приоткрытой, заявив, что продолжит соблюдать ограничения ДСВН-3 по носителям ядерных боезарядов.

Ответ США прозвучал на прошлой неделе. Вашингтон заявил о прекращении обмена ядерной информацией. Он перестанет уведомлять Россию о статусе и местонахождении объектов, попадающих под действие ДСНВ-3, включая ракеты и пусковые установки. Но Вашингтон готов отменить эти меры в любое время, если Москва вернется к соблюдению своих обязательств.

Советник по национальной безопасности США обращает внимание на непростую международную обстановку (особенно в ядерной области) в свете беспрецедентной напряженности между Пекином и Вашингтоном. Китай, по его словам, существует вне системы контроля над ядерными вооружениями. Она распространяется только на две сверхдержавы, принимавшие участие в холодной войне.

Салливан протянул России руку, предложив начать переговоры о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий. Соединенные Штаты, по его словам, готовы придерживаться количественных ограничений ДСНВ-3, пока это делает Россия, и продолжать сокращать стратегические ядерные силы до 2026 года.

«Ни одна из наших стран не заинтересована в начале открытого соревнования в области стратегических ядерных сил. И мы готовы придерживаться центральных ограничений до тех пор, пока это делает Россия», — заявил Салливан.

Соединенные Штаты хотят отделить файл контроля над вооружениями от любых других досье (например, украинского кризиса). Салливан сказал: «Вместо того, чтобы дожидаться урегулирования всех двусторонних разногласий, США готовы работать с Россией над тем, как управлять ядерными рисками и разрабатывать архитектуру контроля над вооружениями после 2026 года».

Он ясно дал понять, что тип ограничений, на которые Соединенные Штаты могут согласиться после истечения срока действия договора, будет зависеть от размера и масштаба наращивания сил Пекина. Вашингтон также готов взаимодействовать с Китаем без предварительных условий, помогая обеспечить управление конкуренцией и то, что это соперничество не перерастет в конфликт.

Китай — сложная тема для Америки. Она не умеет выстраивать с ним отношения без напряженности. Некоторые даже обвиняют ее в том, что она не понимает, как мыслит КНР. При этом США отлично понимают Россию, поскольку у них большой опыт взаимодействия с Москвой — около 77 лет.

«Китай до сих пор отказывается садиться за стол переговоров для предметного диалога по контролю над вооружениями», — отметил Салливан.

То, что Вашингтон считает единственным способом для достижения прогресса в отношениях с Китаем, на самом деле является корнем его проблемы. Салливан заявил, что США пока не видят готовности Китая отделять стратегическую стабильность от более общих вопросов в отношениях между странами. Это разделение на протяжении десятилетий является краеугольным камнем ядерной и стратегической стабильности. Соединить, а не разъединить — вот чего хочет Китай. В этом и кроется суть китайского и российского подхода, который Вашингтон не понимает.

Китайский эксперт из Института Карнеги Тонг Чжао заявил, что Китай предпочитает многосторонний подход. Он «берет в заложники» диалог по контролю над вооружениями для достижения прогресса в политическом диалоге и отношениях с Вашингтоном. Ядерная политика КНР меняется, потому что меняется и сам Китай. Им движут два фактора: страх и амбиции. Это две стороны одной медали. Соединенные Штаты не понимают той части, которая связана со страхом, и того, как принимаются решения в Китае.

Этот страх обоюдный. По оценке Пентагона, у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1 500. Если добавить это к 1 500 ядерным боеголовкам, которые сегодня есть у России, то Америка столкнется с 3 000 российскими и китайскими ядерными боеголовками. Этого Вашингтон боится больше всего.

Частью стратегии Америки по противостоянию ядерной угрозе и ограничению вооружений являются многосторонние действия. Салливан заявил, что США заинтересованы в строительстве новой архитектуры контроля над вооружениями при участии пяти ядерных держав, чтобы снизить риски. Работа с «ядерной пятеркой», по его словам, способна снизить напряженность и давление гонки вооружений.

Вашингтон надеется, что такой небольшой шаг, как система предупреждения о ракетном нападении, придаст импульс развитию других мер.

Работа через ООН и Совет Безопасности — это хорошая новость. Пришло время восстановить роль ООН и прибегнуть к многосторонним действиям для урегулирования международных кризисов, установления контроля над вооружениями или хотя бы ограничения ядерных вооружений. Мир и так достаточно пострадал от ООН и Совета Безопасности, которые не смогли мирно урегулировать кризисы и снизить напряженность между «ядерной пятеркой».

Автор: Амаль Мудалли (د. آمال مدللي)