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ТАСС

Херш уверен, что большинство жителей Земли поддерживают действия России на Украине

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Источник изображения: Валентин Спринчак/ ТАСС

По словам публициста, США утратили к себе доверие

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Большинство жителей мира занимают благосклонную позицию в отношении действий России на Украине. Такое мнение в воскресенье выразил публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Доля африканских, центральноазиатских и южноазиатских стран, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно велика", - сказал он в воскресенье в интервью, вышедшем на канале политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя в YouTube. Херш добавил, что "гораздо больше половины населения мира поддерживают" проводимую Россией военную спецоперацию на Украине.

Он отметил, что США утратили к себе доверие в различных частях мира, хотя раньше подобное было трудно себе представить. 

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Страны
Россия
США
Украина
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