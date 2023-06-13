AFP сообщило о потере большей части БМП Bradley украинскими боевиками

AFP: украинские солдаты заявили, что лишились большей части Bradley при наступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились большей части БМП (боевая машина пехоты) Bradley при контрнаступлении на запорожском направлении. Об этом украинские боевики рассказали в воскресенье, 11 июня, агентству AFP.

«Группа украинских солдат <…> заявили <…>, что они потеряли большую часть Bradley», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что шесть машин из девяти были подбиты, а целой осталась только одна БМП.

Также при ответе на вопрос об итогах наступления, один из солдат сомкнул указательный и большой пальцы, чтобы продемонстрировать отсутствие значимых достижений.

10 июня украинский президент Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления. Он заверил, что последствия «все будем ощущать».

Накануне президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами, подтвердил начало контрнаступления ВСУ. При этом он отметил, что за пять дней наступательных действий противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.