Российские военные учатся быстро

Однако новые требования вооруженной борьбы требуют молниеносной реакции

Специальная военная операция (СВО) предследует цели денацификации и демилитаризации Украины. На настоящий момент главными итогами ее проведения стало получение контроля почти над всей территорией ЛНР, и частично – ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Однако новые территории РФ подвергаются систематическим обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

РАЗВЕДКА И СВЯЗЬ ПРОТИВ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОГНЯ

Спецоперация началась практически вдоль всей российско-украинской границы, вдоль линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Донбассе, а также на части украинско-белорусской границы. Сухопутные войска РФ численностью до четверти миллиона военнослужащих с боевой техникой и вооружениями (БТВ) были рассредоточены на рубежах, общая длина которых составляла более 2500 км. Им противостояли украинские войска меньшей численностью (около 200 тыс.), оснащенные БТВ в основном в пунктах постоянной дислокации, за исключением Донбасса, где линия боевого соприкосновения составляла около 300 км. Развитие спецоперации на Украине показало, что сегодня огромное значение имеют: данные космической разведки и их постоянная привязка к намечаемым целям для применения высокоточного вооружения; надежные засекреченные системы связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ); управляемые через спутники беспилотники; интернет для организации взаимодействия в ходе боя; мотивация и постоянное обучение личного состава.

Все это при поддержке организованной в электронной и печатной прессе и социальных сетях информационной войны вошло в перечень факторов, определявших ход боевых действий на Украине. На первых этапах спецоперации ВСУ парировали российское преимущество в артиллерии тем, что к своей старой, еще советской ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня (РСЗО) добавили разведывательные беспилотники – в основном коммерческие. А также использовали для связи и целеуказания глобальную спутниковую систему Starlink. То есть превратили старое вооружение практически в высокоточное.

Поставка Starlink на Украину позволила ВСУ быть относительно независимыми от воздействия РЭБ и иметь надежную закрытую связь в своих подразделениях вплоть до батальона. Фактически в Украине была опробована новая формула боевых действий, связанная с IT-технологиями. На планшетах у украинских комбатов благодаря целеуказаниям спутников транслировалась картина происходящего на том или ином театре военных действий (ТВД).

ИНСТРУКТОРЫ НАТО

Меньше стрелять – больше маневрировать. Теперь именно такой тактике обучают инструкторы НАТО украинских военных.

Отказ от массового применения артиллерии объясняется только одним: у ВСУ наступил снарядный голод. Теперь США уделяют первоочередное внимание помощи украинцам в изменении способов ведения боя. Солдатам ВСУ советуют полагаться не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск.

Запад не может достаточно быстро восполнить свои запасы вооружения. Поэтому инструкторы НАТО начали обучать украинских военных тактикам с применением меньшего количества артиллерийских снарядов. Причем сокращение запасов боеприпасов не ограничивается ствольной артиллерией. На встречах в Пентагоне официальные лица США проинформировали представителей Киева о том, что на складах у них недостаточно армейских тактических ракетных комплексов, которые можно было бы поставить украинским военным.

Советы эти изрядно запоздали. Особенно если учитывать то обстоятельство, что именно западные инструкторы сделали ВСУ тем, что они сейчас собой представляют.

Тактику и стратегию украинские военные отрабатывали задолго до начала СВО. Учились в основном ведению боевых действий в городских условиях и ведению артиллерийской и противотанковой стрельбы. Боевые действия высокой интенсивности перевернули для западных инструкторов все с ног на голову. Внезапно выяснилось, что не хватает у Запада снарядов для дальнобойных артиллерийских орудий. Натовские стратеги даже в страшных снах не предполагали, что война может сделаться окопной, затяжной, с большим расходом боеприпасов и максимальным напряжением логистики.

Чтобы артиллерист точно укладывал снаряд с одного двух-выстрелов, ему нужна большая практика. А как ее нарабатывать, если не хватает боеприпасов? Чтобы совершать точные и быстрые маневры на поле боя, нужна боевая слаженность подразделений. А как ее наработатьбез долгих и массовых учений на полигонах?

Российские артиллеристы как раз и научились за время спецоперации высокоточной стрельбе, поэтому способны укладывать снаряд точно в окоп. Мастерство приходит во время боевых действий, если у тебя нет больших потерь личного состава, и он вовремя пополняется и обучается.

УРОКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. Если бы высокоточные удары ВС РФ по территории Украины начались раньше, возможно, сейчас ситуация была бы несколько иной. Противнику пришлось бы тратить больше ресурсов на восстановление, а значит, меньше – непосредственно на боевые действия. Как бы цинично это ни звучало, но это вопрос ресурсов, битва экономик, расчет на изнурение. Если жалеть ресурсы противника – значит, противник заставит тебя расходовать свои ресурсы.

2. Разумеется, никого не радует, что удары по украинским энергетическим объектам негативно отражаются на жизни гражданского населения. Но при этом они лишают электричества и украинскую армию. Значит, возникают проблемы с интернетом, связью, зарядкой дронов и их управлением, движением электровозов и подвозом техники и боеприпасов. Но при этом нужны постоянные и точные удары преимущественно по тем объектам, которые трудно восстановить. Например, по трансформаторным подстанциям. При этом прямое попадание ракеты в подстанцию гарантирует ее вывод из строя надолго, а повреждения осколками – нет.

3. Боевой опыт показал, что удары по железной дороге далеко не всегда эффективны, поскольку разбитое полотно можно восстановить за считаные часы. К тому же военную технику ВСУ перевозят и автотранспортом. Удары по железнодорожным узлам более чувствительны, однако и их научились быстро восстанавливать – если речь идет не о постоянных атаках, а о спорадических акциях.

4. К большему эффекту, по мнению военных экспертов, могло бы привести разрушение мостов. Но этого добиться не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ракеты и снаряды в основном наносят удары по полотну моста, пробивают его, но редко уничтожают совсем. При отсутствии регулярных атак такие удары затрудняют движение по мосту, однако не прерывают его. К тому же даже разрушенное мостовое полотно восстановить можно довольно быстро.

5. Бить по мосту нужно или ракетой с очень мощным зарядом, или целить по опорам. Но разрушить опору обычным артиллерийским или ракетным ударом очень сложно. Гораздо продуктивнее в этом случае диверсионная работа с закладкой заряда непосредственно под опоры моста.

6. Удары по живой силе противника, по мнению большинства экспертов, также стоит наносить грамотно. Не всегда целесообразно бить ракетами и артиллерией по расположениям или пунктам дислокации ВСУ. Украинские военные все чаще рассредотачиваются, располагаются на постой в разных местах, перемещаются небольшими группами, причем вместе с гражданским транспортом.

7. По железной дороге они тоже нередко передвигаются не военными эшелонами, а в прицепленных к гражданским поездам вагонах. Атакуют ВСУ тоже разрозненными группами, действуют взводом или ротой. В таких условиях украинские подразделения лучше накрывать ракетами и артиллерией, когда они сосредотачиваются для удара.

8. Хорошей целью являются запасы горючего, которое, кстати, требуется не только для транспорта, но и для электрогенераторов. Эффективны удары и по складам боеприпасов. Но их сложнее выявить: тут нужна хорошая разведка и агентура.

9. Для достижения определенного медийного эффекта целесообразно также проводить ликвидацию одиозных фигур, как это делают американцы. Но в этом случае требуется еще более серьезная разведывательная работа, а также большое количество людей, транспорта и других ресурсов для наблюдения. Вообще, как отмечают военные эксперты, сегодня особенно важна разведка и агентурная работа, которая с российской стороны пока недостаточно развита или не дает очевидного эффекта.

10. Ракета «Калибр» может попасть в спичечный коробок – но нужно сначала узнать, где этот спичечный коробок находится, задать точные координаты и правильно навести ракету. Особенно если удары наносятся по динамическим целям. По статическим целям работать гораздо проще. За ними не нужно постоянно следить, избегая контрнаблюдения. Нефтехранилище, которое никуда не денется, поразить легче, чем, передвижные установки «Град».

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

В Российской армии сделали выводы из происходящего. С учетом возможностей космической разведки США военные РФ усилили маскировку, разведку и скрытное управление войсками. Они пока отказались от применения глубоких охватов и маневров на оперативно-тактическую глубину (до 60–70 км) и, имея перевес в артиллерии и бронетехнике, предпочитают позиционные бои, надеясь измотать противника.

После проведенной украинскими диверсантами 8 октября 2022 года на Крымском мосту диверсии и после ударов Украины по важным объектам на территории РФ российские военные начали активно применять ударные беспилотники и ракеты средней и меньшей дальности по критически важным целям Украины. Ликвидируется дефицит дронов-камикадзе за счет отечественных разработок, который ранее ограничивал использование Россией БПЛА.

Новым эффективным видом оружия стали планирующие авиабомбы с блоком коррекции траектории. Их основным носителем выступает фронтовой бомбардировщик Су-34. В первый день лета Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о передаче ВКС России очередной партии таких самолетов сборки Новосибирского авиазавода. «Су-34 обладает расширенными боевыми возможностями, позволяющими применять перспективные авиационные средства поражения, что позволит увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, расширить условия и точность бомбометания», – говорится в пресс-релизе корпорации. Согласно сообщениям с фронта, Су-34 стал применять корректируемые авиабомбы с присоединенным блоком аэродинамических поверхностей, благодаря которому при сбросе с большой высоты они могут пролететь десятки километров, тем самым позволяя самолету-носителю не входить в зону поражения вражеской системы ПВО.

Непрерывная работа идет и на других направлениях. Так, российские власти увеличили гособоронзаказ в полтора раза, а оборонные заводы производят вооружения в три смены. Предполагается, что все принимаемые меры позволят повысить боевой потенциал Вооруженных сил РФ и в обозримом времени добиться заявленных конечных целей спецоперации ВС РФ на Украине.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.