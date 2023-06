Космическое копье Пентагона

Как американцы создавали ударные системы противоспутникового оружия

Выступая в апреле 2022 года на базе ВВС США «Ванденберг», вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис объявила о том, что Вашингтон объявляет мораторий на испытания противоспутникового оружия. При этом она добавила, что таким образом администрация Белого дома намерена сформировать некие новые правила и установить какие-то новые нормы работы в космосе.

В чем конкретно будут заключаться эти «правила» и «нормы», она подробно не рассказала. Но, как представляется, все эти действия лишь ширма, призванная прикрыть активизацию работ Пентагона по созданию различных боевых и обеспечивающих систем для ведения войны в космосе, через космос и из космоса. Невозможно доверять стране, которая с самого начала космической эры активно приступила к созданию наступательных боевых систем, предназначенных для уничтожения орбитальных аппаратов или нарушения их работы. Тем более что американские военные даже не скрывают фактов разработки различных систем такого класса и проводят масштабные учения по их применению.

ПЕРВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ «УДАРНИКИ»

К работам по созданию систем противокосмического оружия (ПКО) наступательного типа США приступили еще на рубеже 1950–1960-х годов. И хотя многие такие программы даже не вышли из стадии концептуальной проработки, целый ряд из них был принят в опытную эксплуатацию или оказал значительное влияние на дальнейшие разработки противокосмических ударных систем. А некоторые системы пошли в серийное производство и поступили в эксплуатацию в американские вооруженные силы.

Среди наиболее известных программ, имевших целью создание систем противоспутникового оружия, в первую очередь необходимо отметить «Проект SAINT» (Project SAINT), где SAINT – это аббревиатура от SAtellite INspecTor, что можно перевести с английского как «инспектор спутников».

Этот проект, известный как «Программа создания инспектора спутников» (Satellite Inspector Program), осуществлялся под эгидой американских ВВС и первоначально имел целью создание специального космического аппарата, предназначенного для «инспектирования» в первую очередь неприятельских спутников.

Впрочем, впоследствии концепция программы была скорректирована в сторону создания коорбитальной системы противоспутникового оружия (co-orbital ASAT weapon).

Командование американских ВВС рассматривало возможность создания боевого аппарата сразу по трем направлениям:

– необитаемый спутник-инспектор и убийца других спутников, запускаемый с помощью ракеты-носителя (РН) наземного старта;

– аналогичный по предназначению и тоже необитаемый космический аппарат (КА), но уже запускаемый с борта самолета-носителя;

– пилотируемый боевой космический аппарат-«киллер».

Планировалось начать испытания новой ПКО в 1963 году, а в 1967-м поставить ее на боевое дежурство. Но уже в 1962 году программу пришлось закрыть из-за нехватки средств.

Впрочем, идея создания противокосмического оружия такого класса американских генералов не покинула – работы по этому направлению продолжались. В частности, 5 сентября 1986 года в рамках Стратегической оборонной инициативы (СОИ; Strategic Defense Initiative – SDI) был осуществлен проект «Дельта 180», который проводился с целью более тщательного изучения вопросов, связанных с обнаружением, сопровождением, наведением и контролируемым перехватом в космическом пространстве скоростной цели противника.

В рамках эксперимента были задействованы РН «Дельта 2». На модифицированной второй ступени этого носителя (D2) была размещена система слежения в составе лазерного локатора (лидара) и датчиков оптического, инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов, а также боевая нагрузка. Последняя была представлена в виде специальной платформы обеспечения спутников PAS (Payload Assist System) разработки компании McDonnell Douglas. На платформе были размещены боевая часть (БЧ) и головка самонаведения (ГСН), заимствованные с американской дальнобойной управляемой ракеты (УР) класса «воздух-воздух» AIM-54 «Феникс» (Phoenix), а также собственная двигательная установка на основе двигателей от РН «Дельта 2».

Пуск ракеты, получившей обозначение «Дельта 180» (отсюда и название всего проекта), был выполнен 5 сентября 1986 года с базы ВВС США на мысе Канаверал. В результате на 220-километровую круговую орбиту были выведены два объекта – ступень D2 и платформа PAS. Последняя отделилась от ступени и отошла примерно на 200 км.

Через 90 минут после пуска аппаратура ступени D2 успешно обнаружила ракету-мишень «Арес» (Aries), запущенную с полигона испытания ракетного оружия Уайт-Сэндс. А через 205 минут после старта D2 и PAS включили свои двигательные установки и устремились навстречу друг к другу, имитируя перехват орбитальной цели. После столкновения на скорости около 3 км/с они развалились на 16 крупных обломков, последний из которых сошел с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы 4 апреля 1987 года. Таким образом была подтверждена возможность осуществления обнаружения стартующей ракеты противника и перехвата орбитальной высокоскоростной цели.

ОХОТНИК ОРИОН

Говоря о программах создания в Соединенных Штатах наступательного противокосмического оружия, стоит особо остановиться на двух из них. Обе имели целью создание на базе баллистических ракет ударных противокосмических систем класса Direct Ascent (DA-ASAT) для прямого физического уничтожения космических аппаратов противника (более подробно о классах и типах противокосмических вооружений см.: «Космические охотники, орбитальные убийцы», «НВО» от 18.11.22).

В рамках программы «Болд Орион» (Bold Orion), название которой можно перевести как «Отважный Орион» (имя древнегреческого мифического охотника-великана), в интересах американских военных создавалась «Система вооружения 199В» (Weapons System 199B, или WS-199B). В ее основу была положена баллистическая ракета воздушного старта – фактически первая боевая ракета такого класса в мире.

Разработку данной системы оружия вела компания Glenn L. Martin Company, более известная как Martin Company. Позже она вместе с American-Marietta Corporation сформировала компанию Martin Marietta. А та, в свою очередь, в 1995 году, после слияния с Lockheed Corporation, образовала новую военно-промышленную корпорацию – Lockheed Martin.

Ракета, которая сначала имела одну ступень, но позже получила и дополнительную – вторую, предназначалась для поражения атакующих ядерных баллистических ракет противника и уничтожения неприятельских космических аппаратов на низких околоземных орбитах. Она должна была размещаться на специально оборудованных в нижних боковых частях фюзеляжа пилонах переоборудованного для этих целей стратегического бомбардировщика В-47В «Стратоджет» (Stratojet).

Впрочем, разработка, осуществлявшаяся по заказу командования ВВС США, успехом для создателя этого оружия не увенчалась. Хотя почти все – кроме одного – пуски противоспутниковых ракет были признаны успешными, на вооружение эта противокосмическая боевая система принята все же не была.

КРОВОЖАДНАЯ ДЕВА

В свою очередь, в рамках программы «Хай Вёгоу» (High Virgo), название которой можно перевести как «Дева в зените» (Дева в даннном случае – название созвездия), специалистами Lockheed по заказу ВВС США была разработана ударная система противокосмического оружия, которая предназначалась для уничтожения вражеских спутников на низкоорбитальных околоземных орбитах.

В ее основу была также положена баллистическая ракета воздушного базирования. Однако в отличие от системы «Болд Орион», в данном случае размещение ракеты – убийцы спутников предполагалось в единственном числе на подфюзеляжном узле подвески специально модифицированного для этой цели стратегического бомбардировщика В-58А «Хастлер» (Hustler).

Ракета была выполнена двухступенчатой, через несколько секунд после сброса с подвески происходил запуск двигателя первой ступени. Сама противоспутниковая ракета, самолетное пусковое устройство, интегрированная в бортовую систему управления вооружением система наведения ракеты (разработчик пускового устройства и системы наведения и интегратор всех систем на самолет-носитель – компания Convair), вместе с самолетом-носителем сформировали систему, которой был присвоен шифр Министерства обороны США WS-199С (Weapons System 199С, «Система вооружения 199С»).

В рамках программы летных испытаний, проходившей с сентября 1958-го по сентябрь 1959 года, было выполнено четыре пуска ракеты – убийцы спутников, которые осуществлялись при полете самолета-носителя на сверхзвуковой скорости.

Результаты испытаний имели, как принято говорить, смешанный характер. Первый пуск – провальный, второй и третий – успешные. Но четвертый – боевой, выполненный 22 сентября 1959 года и предусматривавший уничтожение реальной орбитальной цели, окончился неудачей. Через полминуты после сброса отказала бортовая телеметрическая аппаратура ракеты, а затем поисковая команда не смогла обнаружить место падения головной части ракеты с множеством фотокамер и отснятыми ими пленками.

Примечательно, что в роли «жертвы» на этом последнем испытании выступил американский спутник для исследования Земли и околоземного пространства «Эксплорер-6», с которого в свое время была впервые передана фотография Земли с орбиты.

Провалом фактически завершились и реализовывавшиеся в интересах американских ВМС аналогичные по характеру программы NOTSNIK (также известна как Project Pilot), HiHo и SIP (Satellite Interceptor Program, «Программа разработки перехватчика спутников»). Постановка создававшихся в рамках этих проектов боевых систем на вооружение и передача их в серийное производство была признана нецелесообразной.

Впрочем, несмотря на негативные результаты всех этих проектов, полученные в ходе работ над ними знания, опыт и технические наработки были затем, как говорится, использованы американскими специалистами по полной. Например, в процессе создания первой более или менее успешной системы противокосмического наступательного вооружения класса DA-ASAT. Она была создана в интересах Вооруженных сил США на базе известной ракетной системы противовоздушной и противоракетной обороны «Найк Зевс».

Пуск противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT с истребителя F-15. Фото с сайта www.af.mil

ЗЕВС-СПУТНИКОВЕРЖЕЦ

Развитием идеи создания в интересах ВС США наступательной системы противоспутникового оружия стала последовательная реализация двух программ, в которых в качестве ракеты-носителя для вывода полезной нагрузки на космическую орбиту использовались модифицированные баллистические ракеты (БР) «Тор» (Thor). Рассмотрим далее обе эти системы вооружения более подробно.

В первую очередь речь пойдет о программе создания системы противоспутникового оружия «Найк Зевс» (Nike Zeus ASAT Program), которая разрабатывалась на базе имевшей аналогичное обозначение ракетной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Сухопутных войск США и позже получила обозначение «Программа 505».

Старт работам с целью превращения прорабатывавшейся в то время системы ПРО типа «Найк Зевс» в комплекс многоцелевого оружия, способный решать задачи поражения орбитальных космических аппаратов противника, был дан еще в 1957 году. Вначале это были поисковые работы. А в 1962 году Пентагон, получив положительные результаты проведенных исследований, утвердил план работ по новой программе, получившей первоначально обозначение «Проект Мадфлэп» (Project Mudflap, где mudflap означает «брызговик» – имеется в виду известная деталь автомобиля либо мотоцикла).

В состав комплекса противоспутникового оружия входило боевое средство – трехступенчатая твердотопливная ракета «Найк» с ядерной боевой частью (ЯБЧ) мощностью 1 мегатонна. Детонация последней в непосредственной близости от вражеского спутника (как и в случае с поражением боевых частей неприятельской баллистической ракеты) должна была обеспечить либо его полное уничтожение, либо вывод из строя за счет поражающих элементов или электромагнитного излучения.

Противоракетная программа «Найк Зевс», по предложению тогдашнего министра обороны США Роберта Макнамары, была в 1963 году закрыта. Но противоспутниковая программа просуществовала несколько дольше – в период 1964–1967 годов на боевом дежурстве находилась одна система оружия, располагавшаяся на полигоне на атолле Кваджалейн.

С АТОЛЛА НА АТОЛЛ

Дальнейшим развитием «Программы 505» («Найк Зевс») стала «Программа 437». Но здесь в качестве боевого средства использовалась баллистическая ракета «Тор», имевшая большую дальность перехвата и оснащавшаяся ЯБЧ типа W49 мощностью 1,4 мегатонны. Данная система противоспутникового оружия могла поражать космические аппараты на высотах до 1300 км над поверхностью Земли. При этом, согласно обнародованным расчетам, радиус поражения спутников должен был составлять до 8 км (судя по всему, речь шла о воздействии на такой дальности электромагнитного импульса ядерного взрыва).

В 1963 году, закрыв программу «Найк Зевс», американский президент Джон Кеннеди одновременно придал «Программе 437» статус приоритетного проекта в данной области вооружений.

Следует также отметить, что в рамках «Программы 437» была осуществлена подпрограмма создания специальной орбитальной системы для проведения инспекции неприятельских спутников на орбите. Она получила наименование «437 Alternate Payload», что можно перевести с английского как «Альтернативная полезная нагрузка, разработанная по программе 437».

В качестве носителей данной инспекторской системы использовались ракеты «Тор» DSV-2J. В период с 14 февраля 1964-го по 6 ноября 1975 года с полигона на атолле Кваджалейн было отстреляно 18 ракет «Тор» DSV-2J.

После завершения программы летных испытаний, признанных в целом успешными, созданная в рамках «Программы 437» система противоспутникового оружия была поставлена на опытно-боевое дежурство.

Территориально она размещалась на атолле Джонстон – группе островов в северной части Тихого океана, расположенных примерно в 1300 км к юго-западу от Гонолулу (Гавайские острова). Причем сами ракеты-перехватчики и их ЯБЧ находились на хранении в арсенале на базе ВВС США «Ванденберг» в Калифорнии. Поэтому требовалось не менее двух недель для того, чтобы доставить их из района хранения на стартовую позицию на атолле Джонстон.

В течение всего времени нахождения в эксплуатации в ВС США данная противоспутниковая система оружия, судя по имеющимся в открытых источниках материалам, по реальным целям не испытывалась.

Постепенно разработанная на базе ракет «Тор» система противоспутникового оружия утратила свою актуальность. В конечном итоге 6 марта 1975 года приказом главы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) она была официально снята с боевого дежурства и с вооружения. А 1 апреля того же года, что интересно, Пентагон решил и вовсе прекратить финансирование всех программ создания систем противоспутникового оружия любого типа. Судя по всему, причина заключалась в том, что американские военные перестали считать такие комплексы вооружений сколь-нибудь эффективными в войне.

Впрочем, как это часто бывает, вскоре ситуация резко изменилась. После успешной демонстрации советскими специалистами собственной коорбитальной противоспутниковой системы Вашингтон, первым начавший гонку антиспутниковых вооружений еще в 1950-е годы, совершенно неожиданно для себя оказался в ней аутсайдером. Чтобы не потерять лицо перед союзниками по блоку НАТО, американским военным пришлось активизировать работы по этой тематике. И это дало результаты.

ГРАНДИОЗНЫЙ УСПЕХ ПЕНТАГОНА

Самой успешной попыткой создания в интересах ВС США высокоточной наступательной боевой системы, предназначенной для физического уничтожения космических аппаратов, стала система противоспутникового оружия воздушного базирования ASM-135. (Первоначально эта программа обозначалась как Air-Launched Miniature Vehicle program (ALMV), что можно перевести как «Программа создания малогабаритного аппарата воздушного базирования»). Ее главной отличительной особенностью являлось использование в составе ракеты – убийцы спутников не ядерной, а конвенциональной боевой части.

Сама же ракета подвешивалась на центральном подфюзеляжном узле подвески специально модифицированного под эти задачи истребителя F-15A и должна была поражать неприятельские космические аппараты, расположенные на низкой околоземной орбите. Она могла развивать скорость до 24 тыс. км/ч, совершать полет на дальность до 648 км и поражать цели, находящиеся на высоте до 563 км над поверхностью Земли.

Ракета оснащалась инфракрасной системой самонаведения и включала три ступени:

– первая – модифицированный твердотопливный ракетный двигатель двухразового включения LPC-415 компании Lockheed, заимствованный с аэробаллистической управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия AGM-69 SRAM компании Boeing;

– вторая – твердотопливная двигательная установка FW-4S разработки компании Thiokol, заимствованная с ракеты «Альтаир 3» (Altair 3) компании Ling-Temco-Vought (LTV) Aerospace и оснащенная дополнительно гидразиновыми маломощными двигателями для точной коррекции траектории полета ракеты в процессе наведения на цель;

– третья – малоразмерный самонаводящийся аппарат-перехватчик MHV (Miniature Homing Vehicle), разработанный специалистами LTV Aerospace и оснащенный 63 малогабаритными ракетными двигателями для точного наведения БЧ на цель.

В рамках программы летных испытаний новой системы оружия в январе 1984-го – сентябре 1986 года было проведено пять испытательных пусков, из которых только один был признан неудачным. При этом наиболее знаковым стало третье по счету испытание, состоявшееся 13 сентября 1985 года. В его рамках ракета комплекса ASM-135 успешно поразила назначенный на роль «жертвы» американский спутник «Солвинд» Р78–1 (Solwind P78–1), находившийся на высоте около 555 км.

Примечательно, что в недавно рассекреченной докладной записке SWBJ-10062 «Советская система защиты спутников от американской системы противоспутникового оружия с малогабаритным аппаратом» (Soviet Satellite Defense Against the US Miniature Vehicle Antisatellite Weapon), подготовленной в сентябре 1983 года в ЦРУ, отмечалось:

«Советы будут обладать лишь ограниченными возможностями по защите своих спутников от атак с использованием малогабаритного аппарата воздушного базирования (ALMV) – американской системы противоспутникового оружия, которая должна заступить на боевое дежурство в 1987 году. Система противоспутникового оружия будет способна наносить удар по низкоорбитальным спутникам, включая большую часть советских спутников-разведчиков. При этом в случае, когда Советы обнаружат факт атаки, наиболее вероятной тактикой, которую они смогут применить для защиты своих спутников, будет осуществление маневра с целью избежать перехвата, хотя имеющиеся на борту (космических аппаратов. – В.Щ.) запасы топлива и их характеристики будут ограничивать эти возможности. Поэтому альтернативой защите отдельных спутников может стать защита всей сети путем замены поврежденных или уничтоженных спутников и размещение дополнительных спутников на орбите (возможно, на орбитах вне зоны досягаемости ALMV)».

НАДЕЖДЫ И ОПАСЕНИЯ

В то же время специалисты ЦРУ особо указывали в упомянутом документе, что, по их мнению, советские военные обладали на тот момент «достаточной информацией» о создававшейся Пентагоном системе противоспутникового оружия. И таким образом, имели все необходимые возможности по созданию средств противодействия ей с целью повышения живучести своей орбитальной спутниковой группировки.

«Размещенные в открытых источниках сообщения о системе ALMV содержат информацию о возможных советских спутниках – целях для нее, данные о физических размерах аппарата ALMV, основных компонентах системы оружия, первичных местах для размещения (истребителей. – В.Щ.) F-15, модифицированных для запуска ALMV, а также информацию об основных подрядчиках и бюджете (программы) и даже детальные чертежи аппарата ALMV, – отмечается в упомянутой докладной записке. – Мы считаем, что эта информация может позволить Советам настолько точно смоделировать систему противоспутникового оружия, что они смогут предсказывать траектории атаки и идентифицировать те спутники, которые назначены целями для конкретной атаки».

В общем, грубо говоря, аналитики американской внешнеполитической разведки едва ли не открытым текстом предупреждали свое руководство и военных чинов из Пентагона о том, что все их усилия по созданию «секретной» системы противоспутникового оружия благодаря «болтовне в печати» (а, как мы помним, болтун – находка для шпиона), скорее всего окажутся бесполезными. Поскольку в Москве об этой программе уже знают – и знают настолько подробно, что достаточно оперативно смогут разработать средства, а также методы и способы противодействия заокеанским «убийцам спутников».

Примечательно также, что в таблице этой докладной записки, анализирующей возможности различного типа советских космических аппаратов противостоять атаке с применением противоспутниковых ракет системы оружия ASM-135 ASAT, наряду с разведывательными, навигационными и связными спутниками военного назначения почему-то указывалась и орбитальная пилотируемая станция «Салют». Хотя, как мы знаем, космические аппараты данной серии использовались вообще-то в рамках гражданской космической программы Советского Союза. Возможно, американские «рыцари плаща и кинжала», не особо старавшиеся разобраться в особенностях советских космических аппаратов и кораблей, просто перепутали боевую станцию «Алмаз» с гражданским «Салютом».

Пентагон планировал закупить 112 ракет системы ASM-135 ASAT, в носители которых намечалось переоборудовать 20 истребителей F-15. На деле, однако, успели купить только 15 ракет, из которых пять единиц были израсходованы в ходе летных и стрельбовых испытаний комплекса. А в 1989 году президент Рональд Рейган программу закрыл – по финансовым, техническим и политическим причинам.

Но на этом история создания Пентагоном противокосмических боевых систем отнюдь не закончилась.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.