Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Запад спровоцировал усиление военного потенциала ОДКБ

350
0
0
Запад спровоцировал усиление военного потенциала ОДКБ
Запад спровоцировал усиление военного потенциала ОДКБ.
Источник изображения: belvpo.com

Существовавшие ранее системы регулирования международных отношений и обеспечения безопасности деградировали полностью, и в первую очередь по вине США и их сателлитов. Вместе с тем, на протяжении всего существования как суверенное государство, Республика Беларусь неукоснительно следовала и продолжает следовать букве закона в сфере международного права, несмотря на абсолютно недружественные и подлые действия коллективного Запада.

К сожалению, очередным политизированным шагом Запада стало голосование 6 июня по избранию непостоянных членов СБ ООН. Беларусь конкурировала со Словенией. Страны были выдвинуты группой восточноевропейских государств. За Беларусь свои голоса отдали 38 стран, за Словению – 153.

«Это четкое проявление двойных стандартов. Это крайне политизированное решение», – заявил постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. Он подчеркнул, что цель данного шага – наказать Беларусь за ее суверенитет и независимую позицию в вопросах международной повестки.

Напомним, что Беларусь выдвинула свою кандидатуру на непостоянное членство СБ ООН от Восточно-европейской группы государств еще в 2007 году. Словения же внесла заявку лишь в 2017 году и претендовала на членство лишь в 2042-2043 годах. Однако в декабре 2021 года резко изменила свое решение, заявив о претензиях на тот же период, что и Беларусь.

Несмотря на очередной «плевок» Запада в сторону Беларуси, это никак не отразится на активности республики в ООН, заявили в Минске и поблагодарили страны, которые не поддались «на попытки манипулирования процедурой выборов».

Очевидно, что в сегодняшних реалиях для большинства стран мира, особенно тех, кто прочувствовал на себе все прелести англосаксонского мироустройства, вопрос сохранения суверенитета и независимости напрямую зависят от обеспечения национальной безопасности. Недружественная риторика, а так же попытки Запада изолировать свободные страны на международной арене не приносит должно эффекта. Вместо ослабления, мы наблюдаем формирование многополярного мира. Страны объединяются и совместно наращивают свой военно-технический, научный и экономический потенциал.

Сегодня мы продолжаем наблюдать постепенное наращивание интеграционных процессов во всех сферах жизнедеятельности стран ОДКБ, и, в частности, между странами Союзного государства – Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Успехи СГ подталкивают все больше членов бывших республик Советского Союза к взаимовыгодному и доверительному сотрудничеству.

Так, в рамках ежегодных консультаций аппаратов советов безопасности Беларуси и России, проведённых 7 июня прошла встреча Александра Вольфовича с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым на которой обсуждалось наращивание взаимодействия Беларуси и России в сфере безопасности. Параллельно в Минске состоялось заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам радиоэлектронной борьбы. В нем приняли участие начальники органов военного управления вооруженных сил государств – членов ОДКБ, ответственные за организацию радиоэлектронной борьбы в национальных вооруженных силах и представители Объединенного штаба ОДКБ.

 «Радиоэлектронная борьба в условиях современного противоборства является наиболее эффективным и быстрореализуемым средством нейтрализации технических преимуществ противостоящей стороны в управлении войсками и оружием», – отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич.

Члены рабочей группы рассмотрели вопросы применения сил и средств РЭБ в современных вооруженных конфликтах, обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств национальных вооруженных сил государств-членов ОДКБ. По итогам заседания были достигнуты договоренности о практической отработке вопросов радиоэлектронной борьбы в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с компонентами войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Кроме того, с 6 по 8 июня в Бресте проходят вторые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений ОДКБ. Речь идет об учениях «Взаимодействие-2023», «Поиск-2023», «Барьер-2023» и «Эшелон-2023».

Как мы видим, наращивание военных и военно-политических контактов среди стран-членов ОДКБ является лишь ответной мерой на агрессивную политику США и стран НАТО, которые не только тратят на милитаризацию колоссальные, средства, но и всячески стараются вмешиваться во внутриполитические процессы свободных стран.

Павел Ковалёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Словения
США
Компании
ОДКБ
ООН
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
10.09.2021
Exclusive.kz (Казахстан): ОДКБ — это инструмент давления, а не безопасности
01.02.2021
Российские войска в Беларуси как ответ на военную активность НАТО
04.11.2019
Москва и Минск укрепляют военный союз
13.09.2017
Bейшнория не пройдет
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 09:14
  • 50825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 08:39
  • 2
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 09.06 06:01
  • 2496
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 02:12
  • 1
Шведское Минобороны сообщило об окончании обучения украинских военных эксплуатации БМП CV90
  • 08.06 18:48
  • 1
В России усомнились в характеристиках иранской ракеты
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции