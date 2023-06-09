Запад спровоцировал усиление военного потенциала ОДКБ.

Существовавшие ранее системы регулирования международных отношений и обеспечения безопасности деградировали полностью, и в первую очередь по вине США и их сателлитов. Вместе с тем, на протяжении всего существования как суверенное государство, Республика Беларусь неукоснительно следовала и продолжает следовать букве закона в сфере международного права, несмотря на абсолютно недружественные и подлые действия коллективного Запада.

К сожалению, очередным политизированным шагом Запада стало голосование 6 июня по избранию непостоянных членов СБ ООН. Беларусь конкурировала со Словенией. Страны были выдвинуты группой восточноевропейских государств. За Беларусь свои голоса отдали 38 стран, за Словению – 153.

«Это четкое проявление двойных стандартов. Это крайне политизированное решение», – заявил постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. Он подчеркнул, что цель данного шага – наказать Беларусь за ее суверенитет и независимую позицию в вопросах международной повестки.

Напомним, что Беларусь выдвинула свою кандидатуру на непостоянное членство СБ ООН от Восточно-европейской группы государств еще в 2007 году. Словения же внесла заявку лишь в 2017 году и претендовала на членство лишь в 2042-2043 годах. Однако в декабре 2021 года резко изменила свое решение, заявив о претензиях на тот же период, что и Беларусь.

Несмотря на очередной «плевок» Запада в сторону Беларуси, это никак не отразится на активности республики в ООН, заявили в Минске и поблагодарили страны, которые не поддались «на попытки манипулирования процедурой выборов».

Очевидно, что в сегодняшних реалиях для большинства стран мира, особенно тех, кто прочувствовал на себе все прелести англосаксонского мироустройства, вопрос сохранения суверенитета и независимости напрямую зависят от обеспечения национальной безопасности. Недружественная риторика, а так же попытки Запада изолировать свободные страны на международной арене не приносит должно эффекта. Вместо ослабления, мы наблюдаем формирование многополярного мира. Страны объединяются и совместно наращивают свой военно-технический, научный и экономический потенциал.

Сегодня мы продолжаем наблюдать постепенное наращивание интеграционных процессов во всех сферах жизнедеятельности стран ОДКБ, и, в частности, между странами Союзного государства – Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Успехи СГ подталкивают все больше членов бывших республик Советского Союза к взаимовыгодному и доверительному сотрудничеству.

Так, в рамках ежегодных консультаций аппаратов советов безопасности Беларуси и России, проведённых 7 июня прошла встреча Александра Вольфовича с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым на которой обсуждалось наращивание взаимодействия Беларуси и России в сфере безопасности. Параллельно в Минске состоялось заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам радиоэлектронной борьбы. В нем приняли участие начальники органов военного управления вооруженных сил государств – членов ОДКБ, ответственные за организацию радиоэлектронной борьбы в национальных вооруженных силах и представители Объединенного штаба ОДКБ.

«Радиоэлектронная борьба в условиях современного противоборства является наиболее эффективным и быстрореализуемым средством нейтрализации технических преимуществ противостоящей стороны в управлении войсками и оружием», – отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич.

Члены рабочей группы рассмотрели вопросы применения сил и средств РЭБ в современных вооруженных конфликтах, обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств национальных вооруженных сил государств-членов ОДКБ. По итогам заседания были достигнуты договоренности о практической отработке вопросов радиоэлектронной борьбы в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с компонентами войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Кроме того, с 6 по 8 июня в Бресте проходят вторые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений ОДКБ. Речь идет об учениях «Взаимодействие-2023», «Поиск-2023», «Барьер-2023» и «Эшелон-2023».

Как мы видим, наращивание военных и военно-политических контактов среди стран-членов ОДКБ является лишь ответной мерой на агрессивную политику США и стран НАТО, которые не только тратят на милитаризацию колоссальные, средства, но и всячески стараются вмешиваться во внутриполитические процессы свободных стран.

Павел Ковалёв