Выпуск малых АЭС типа «Шельф-М» начнется в 2032 году

«Шельф-М», проектное изображение

В России активно идут работы по созданию малых АЭС типа «Шельф-М» — по словам главного конструктора проекта, Дениса Куликова, массовый выпуск этих станций стартует в 2032 году.

Каждая из таких установок будет способна в течение 60 лет выдавать электрическую мощность в 10 МВт и тепловую в 35 МВт, что позволит гибко их масштабировать и обеспечить светом и теплом самые отдаленные районы страны. Как ожидается, технический проект по реакторной установке и ключевому оборудованию «Шельфа-М» будет готов в 2024 году, к 2026-му программа должна дойти до ресурсных испытаний, а на год позже оборудование начнет поставляться на «площадку».

«Шельф-М», проектное изображение

Первый «Шельф-М», на котором будет отработан весь проект, планируют разместить в 2030 году на золоторудном месторождении с названием Совиное, находящемся в Якутии. Разработку на нем ведет Эльконский ГМК, который является дочерним объектом горнорудного подразделения «Росатома». При диаметре 8 метров «Шельф-М» имеет длину 11 метров, а его вес вместе с реактором составляет порядка 370 тонн, что позволяет относительно легко перемещать его между объектами — к примеру, на барже. Здесь необходимо отметить, что в России ведутся работы и по более мощным АЭС, относящимся к малому классу. Например, станция на основе реактора РИТМ-200Н, выдающего 55 МВт — местом ее размещения выбрано Кючусское золоторудное месторождение все в той же Якутии. Постройка начнется в следующем году, а в 2030-м станцию должны уже ввести в эксплуатацию.

Макс Антонов