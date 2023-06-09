Войти
Техкульт

Выпуск малых АЭС типа «Шельф-М» начнется в 2032 году

310
0
0

«Шельф-М», проектное изображение

В России активно идут работы по созданию малых АЭС типа «Шельф-М» — по словам главного конструктора проекта, Дениса Куликова, массовый выпуск этих станций стартует в 2032 году.

Каждая из таких установок будет способна в течение 60 лет выдавать электрическую мощность в 10 МВт и тепловую в 35 МВт, что позволит гибко их масштабировать и обеспечить светом и теплом самые отдаленные районы страны. Как ожидается, технический проект по реакторной установке и ключевому оборудованию «Шельфа-М» будет готов в 2024 году, к 2026-му программа должна дойти до ресурсных испытаний, а на год позже оборудование начнет поставляться на «площадку».

«Шельф-М», проектное изображение

Первый «Шельф-М», на котором будет отработан весь проект, планируют разместить в 2030 году на золоторудном месторождении с названием Совиное, находящемся в Якутии. Разработку на нем ведет Эльконский ГМК, который является дочерним объектом горнорудного подразделения «Росатома». При диаметре 8 метров «Шельф-М» имеет длину 11 метров, а его вес вместе с реактором составляет порядка 370 тонн, что позволяет относительно легко перемещать его между объектами — к примеру, на барже. Здесь необходимо отметить, что в России ведутся работы и по более мощным АЭС, относящимся к малому классу. Например, станция на основе реактора РИТМ-200Н, выдающего 55 МВт — местом ее размещения выбрано Кючусское золоторудное месторождение все в той же Якутии. Постройка начнется в следующем году, а в 2030-м станцию должны уже ввести в эксплуатацию.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Похожие новости
15.03.2021
В ядерном главке Минобороны изучают маршрут экспедиции к Новой Земле
13.05.2019
Космические противоспутниковые программы ЦНИИХМ
05.06.2017
Денис Мантуров: каждый новый станок позволяет экономить время
10.11.2016
Участник команды ОСК занял первое место на чемпионате Worldskills - Hi-Tech
08.08.2016
"Росатом" укрепит безопасность чекистом
21.04.2014
Россия – Иран: Перспективы военно-технического сотрудничества
06.09.2010
Международная выставка "Атомная промышленность" пройдёт с 28 сентября по 1 октября в Санкт-Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 09:14
  • 50825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 08:39
  • 2
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 09.06 06:01
  • 2496
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 02:12
  • 1
Шведское Минобороны сообщило об окончании обучения украинских военных эксплуатации БМП CV90
  • 08.06 18:48
  • 1
В России усомнились в характеристиках иранской ракеты
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции