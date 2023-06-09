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Командующий 58-й армией РФ рассказал подробности наступления ВСУ на запорожском направлении

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Минобороны РФ: в атаке ВСУ на запорожском направлении участвовали самые подготовленные соединения

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая наступала на запорожском направлении, включала в себя наиболее подготовленные украинские соединения и части. Об этом 8 июня сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.


Военный отметил, что при отражении атаки ВСУ на данном важнейшем стратегическом направлении Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за один вылет уничтожали по два вертолета противника и от пяти до семи танков. Свою задачу выполнили спецназовцы, разведчики, авиация и артиллерия. Важную роль в задержании прохождения противника сыграли минные поля, заявил Попов.

«Группировка противника, которая была собрана и создана, включала в себя наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части. Одной из них является 47-я механизированная бригада, которая входит в состав стратегического резерва ВСУ. В данной операции ее предназначением был прорыв обороны», — сообщил он.

Он также добавил, что украинские силы пытались проломить российскую оборону и выйти к морю, однако их планы были сорваны. Важная и самая тяжелая часть работы выпала на долю пехоты — в данном случае это были солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии.

Ранее 8 июня командующий группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ на данном участке генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что при отражении наступления ВСУ на запорожском направлении уничтожено три танка Leopard. Как уточнил командующий группировкой, общие потери ВСУ составили до 350 человек личного состава, более 30 танков и более 10 боевых машин пехоты.


Романчук добавил, что президент России Владимир Путин получил от командующего войсками военного округа доклады по обстановке накануне наступления Киева, а также утром по результатам боя.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ночь на четверг, 8 июня, пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По его словам, противник пошел в атаку силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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