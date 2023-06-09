На Кубани запустили серийное производство БПЛА

Первые партии дронов отгружены в зону СВО

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Разработчики в Краснодарском крае после доработки опытных образцов запустили серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), первые партии дронов отгружены в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале.

Испытания БПЛА кубанского производства проходили на военном полигоне в 2022 году, экспертами были даны рекомендации по доработке, сообщалось, что планируется запустить серийное производство.

"После испытаний и доработки опытных образцов от компании "МВС" уже налажено серийное производство - первые партии закуплены и переданы в спецподразделения на линии боевого соприкосновения. Отзывы от военных хорошие, объемы надо наращивать. Со своей стороны мы готовы оказать поддержку производителям: предоставлять льготные займы, компенсировать до 30% затрат на создание новых производств. Дополнительно в этом году можно будет получить грант до 2,5 млн рублей на разработку опытных образцов беспилотников и продукции электронной промышленности", - написал губернатор.

Он добавил, что в четверг вновь были проведены очередные испытания БПЛА различных видов и модификаций, способных выполнять любые задачи и наиболее востребованных в зоне проведения СВО.