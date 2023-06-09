Европа заплатит невообразимую цену за взрыв на Каховской ГЭС

Разрушение плотины Каховской ГЭС — жуткая трагедия, сообщает "Хуаньцю шибао". Она может спровоцировать взрыв Запорожской АЭС, что приведет к страшной катастрофе в Европе. Последует новый этап украинского конфликта, за который мир заплатит невообразимую цену.

Ван Сяньцзюй

6 июня по плотине Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области и в настоящее время контролируемой Россией, был нанесен удар. Она была взорвана, в результате чего река Днепр вышла из берегов. И Москва, и Киев эвакуировали жителей пострадавших районов. Эта гидроэлектростанция, построенная в 1956 году, использовалась не только для регулирования стока Днепра и обеспечения Херсонской области электроэнергией, а северного Крыма и юга Украины — водой, но и для водоснабжения Запорожской АЭС, которая, как считается, имеет важное стратегическое значение. Москва и Киев обвиняют друг друга в разрушении плотины.

Инцидент знаменует начало нового витка украинского кризиса: более иррационального, безжалостного и беспринципного. Если пламя конфликта продолжит разгораться, то Европа и мир могут заплатить невообразимую цену.

С прошлого года мировые СМИ "предсказывали" взрыв на Каховской ГЭС. Спустя год вооруженных действий то, что считалось "ложным пророчеством", сбылось. Более того, в настоящее время ВСУ готовятся к широкомасштабному контрнаступлению, из-за чего обстоятельства инцидента выглядят еще более запутанными.

Плотина ГЭС была взорвана, начался паводок, что привело к большому экономическому ущербу, серьезным жертвам и массовой эвакуации жителей. Из-за этого также резко упал уровень воды, охлаждающей Запорожскую АЭС, расположенную в 150 километрах от водохранилища в верховьях Днепра. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 6 июня, что повреждение плотины гидроэлектростанции в настоящее время не представляет прямой угрозы безопасности АЭС, но если уровень воды в хранилище снизится до определенного уровня, то перенаправлять ее в другие каналы будет невозможно. Если до этого дойдет, ядерный реактор может перегреться, что закончится его взрывом. А в случае взрыва на АЭС или утечки радиоактивных материалов не только Украину, но и весь европейский континент ждет ужасная катастрофа.

Многие заметили, что в последнее время ВСУ перешли в энергичное наступление, чтобы изменить пассивную ситуацию на поле. Некоторые западные страны предоставили Украине истребители МиГ-29, самоходные артиллерийские установки CAESAR и другие передовые вооружения. Президент США Джо Байден также заявил, что Америка начнет обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16. Обстоятельства разрушения плотины до сих пор не выяснены, но между этими событиями явно прослеживается тесная связь. Сами подумайте, если бы США и другие западные государства не подбрасывали бездумно дров в огонь конфликта, дошло бы дело до подобного?

После взрыва плотины Москва и Киев обвинили друг друга в случившемся. Так снова проявился "эффект Расёмона" (ситуация, когда свидетели рассказывают про произошедшее совершенно по-разному, что не дает прояснить истинную цепочку событий, — Прим. пер.), как во время диверсии на "Северных потоках". Обе стороны настаивают на своей точке зрения и отказываются уступать, поскольку хотят получить преимущество в информационной, пропагандистской и психологической войнах.

Как и ожидалось, инцидент со взрывом на ГЭС стал для некоторых политиков в США и Европе поводом раздуть украинский конфликт. При поддержке НАТО разговоры о "контрнаступлении" ВСУ стали еще громче, а Херсон и Донбасс "заволокли угрожающие тучи". Я считаю, что в такое время — когда Каховской ГЭС грозит прорыв дамбы, а Запорожская АЭС находится под риском перегрева — инцидент со взрывом не должен стать предлогом для дальнейшей эскалации. Сейчас первоочередной задачей обеих сторон является оказание гуманитарной помощи, обеспечение безопасности местного населения и атомной электростанции и недопущение дальнейшего ухудшения ситуации.

Сейчас существует серьезная опасность эскалации конфликта между Россией и Украиной. Если бои не прекратятся, а обстановка на Каховской ГЭС не наладится, то потенциальная катастрофа на Запорожской АЭС или иное бедствие будут уже большим, нежели "пугающим предупреждением".

Отправит ли НАТО своих солдат на Украину? Начнется ли ядерная война между Россией и альянсом? Есть еще море подобных "пророчеств", и я лишь надеюсь, что у нас не получится очередная история про мальчика и волка (история на основе басни Эзопа, в которой мальчик много раз ради развлечения кричал о приходе волка и ставил всех на уши; когда волк действительно появился, никто не внял крикам мальчика и не спас его, — Прим. ИноСМИ). Катастрофа на ГЭС уже произошла, и теперь мы должны извлечь из нее урок и сделать этот инцидент переломным моментом для продвижения мирных переговоров.

Во избежание еще большей трагедии международное сообщество должно ускориться и усерднее продвигать мирные переговоры, чтобы как можно быстрее добиться прекращения огня. Именно с этой целью специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Европейского союза в Брюсселе и Россию, обстоятельно пообщавшись со всеми сторонами по вопросу политического урегулирования украинского кризиса. На пресс-конференции после возвращения в Китай он сказал, что во время поездки ощутил надежду всех сторон на скорейшее мирное решение и что все они положительно отзываются об усилиях Пекина. Однако он также упомянул, что, судя по текущей обстановке, риск эскалации конфликта по-прежнему высок, поэтому отправка оружия на Украину должна быть прекращена.

Взрыв на Каховской ГЭС — это серьезное предупреждение, но еще не поздно все исправить. Чтобы предотвратить дальнейшие жертвы среди солдат обеих сторон, чтобы положить конец страданиям народов двух государств от возможных трагедий, чтобы Европа и вся планета не беспокоились о мире и стабильности, международное сообщество должно активно содействовать диалогу. НАТО во главе с Вашингтоном обязана немедленно принять решение о прекращении поставок Киеву вооружений и призвать участников сесть за стол переговоров — ведь это лучший способ решить вопрос с разрушением плотины Каховской ГЭС.