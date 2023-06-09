Шойгу потребовал сократить сроки отправки бронетехники в войска

Шойгу потребовал уменьшить сроки приема техники и ее подготовки для отправки в войска

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки подготовки техники на арсеналах и базах хранения Западного военного округа потребовал сократить сроки приемки бронетехники, а также ее вооружения от предприятий-производителей и уменьшить сроки их подготовки для отправки в войска, сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на арсеналах и базах хранения Западного военного округа проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Там добавили, что в ходе работы на одной из баз резерва глава российского военного ведомства проверил организацию проведения мероприятий по приему и содержанию бронетанкового вооружения и техники, а также подготовку к ее отправке в войска.

"Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил РФ", - подчеркнули в Минобороны.