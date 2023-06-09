Активная деятельность НОАК в Тайваньском проливе вынудила США отказаться от совместных военно-морских учений с ВМС Тайваня

Источник изображения: topwar.ru

Командование Вооруженными силами самопровозглашенной Китайской Республики Тайвань вынуждено просчитывать и расставлять приоритеты противодействия одновременно двум разнонаправленным стратегиям возможного военного противостояния с НОАК, отмечает онлайн-издание USNI News.

Во-первых, ВМС Тайваня (ROCN) и сухопутные силы должны быть способны противостоять риску потенциального полномасштабного вторжения Китайской Народной Республики. Во-вторых, необходимо реагировать на постоянные «провокации» НОАК в серой зоне Тайваньского пролива и вокруг острова.

Споры о том, какой из этих двух потенциальных угроз отдать приоритет ведутся не только в Министерства национальной обороны Тайваня (MND), нет единого мнения по данному вопросу и у главного союзника Тайбэя Соединенных Штатов. Ситуация усугубляется тем, что Китай за последнее десятилетие значительно нарастил свою военную мощь во всех видах вооруженных сил и потенциально готов к военному вторжению на Тайвань, который считает своей территорией.

Общая концепция обороны Тайваня (ODC), опубликованная в 2018 году бывшим начальником штаба адмиралом Ли Си Мином во время его пребывания на этом посту, подразумевает ассиметричный ответ на вторжение. В рамках концепции подразумевается использование большого количества относительно недорогих средств поражения, что должно привести к большим потерям в живой силе и несоразмерным целям материальным затратам атакующего противника и, по задумке военных стратегов, остановить агрессора.

Однако после уходя в отставку Ли Си Мина военное командование признало ODC ограниченной стратегией обороны, по сути, запретив ее реализацию. В четырехгодичном обзоре обороны Тайваня за 2021 год данная концепция не упоминается вообще. Основное внимание по-прежнему уделяется созданию более боеспособных объединенных сил, которые могут противодействовать активности НОАК в серой зоне, не допуская непосредственного вторжения китайской армии на остров.

Сейчас надводный флот ROCN состоит из старых кораблей, переданных ВМС США, включая четыре эсминца класса Keelung, 10 фрегатов класса Cheung Kung и шесть фрегатов класса Chi Yang, а также шесть фрегатов класса Kang Ding, построенных для Тайваня во Франции. Эксперты отмечают, что такого количества кораблей данного класса явно недостаточно для противостояния ВМС Китая.

Для решения проблемы с недостатком боевых кораблей власти Тайваня увеличили расходы на оборону в 2023 году на 13,9 процента по сравнению с 2022 годом, доведя их до 18,8 миллиарда долларов. При этом упор делается на развитие собственной судостроительной промышленности, наибольшие инвестиции направляются в строительство подводных лодок. Поставка первой из восьми новых подлодок, произведенных тайваньской корпорацией CSBC Corporation, запланирована на 2025 год.

Тайвань также приступил к реализации программы создания местных легких фрегатов в рамках проекта Zhenhai. Государственные новостные источники сообщили, что строительство пары фрегатов водоизмещением 2000 тонн начнется в 2023 году, а поставка запланирована на 2026 год. Ожидается, что по меньшей мере восемь, а возможно, и 12 фрегатов будут поставлены в двух вариантах: противолодочного и противовоздушного вооружения.

Внимательно наблюдая за развитием российско-украинского конфликта, власти Тайваня намерены возобновить годичную воинскую повинность с января 2024 года, чтобы увеличить численность личного состава, находящегося на действительной службе. Но подготовка новобранцев затруднена, особенно на море, из-за постоянного присутствия сил НОАК.

При этом корабли ВМС США больше не посещают Тайвань и не проводят совместные учения с ROCN в Тайваньском проливе из-за опасения прямого военного конфликта с Китаем. Поэтому Тайбэю приходится выбирать между двумя стратегиями: продолжать распределять ресурсы на усиление военно-морской группировки, одновременно вкладываясь в оборонительные сухопутные вооружения. Либо сосредоточить инвестиции только на одном из этих направлений, заключает автор материала в USNI News.