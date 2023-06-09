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ТАСС

МО РФ: разведка позволила избежать внезапности наступления ВСУ на запорожском направлении

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Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

По словам командующего группировкой ВС РФ на этом направлении Александра Романчука, авиация открыла огонь по противнику еще на исходных позициях

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские разведчики не позволили атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении стать внезапной. Благодаря им авиация открыла огонь по противнику еще на исходных позициях, сообщил командующий группировкой ВС РФ на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук.

"Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт и ему было нанесено огневое поражение. Огневое поражение наносилось бомбардировочной авиацией, штурмовой авиацией, в исходных районах для наступления, а также в ходе выдвижения на рубеж перехода в атаку. Таким образом, действия разведывательных подразделений не позволили противнику достичь внезапности выполнения своей задачи", - сказал генерал. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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