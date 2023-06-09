Россия призвала Конференцию по разоружению осудить преступления Киева

Как заявил заместитель постпреда РФ при женевской штаб-квартире ООН Андрей Белоусов, Москва "решительно осуждает разрушение Вооруженными силами Украины Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе"

ЖЕНЕВА, 8 июня. /ТАСС/. Преступные действия киевских властей представляют серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности, и они должны быть осуждены. Об этом заявил в четверг на пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве заместитель постоянного представителя РФ при женевской штаб-квартире ООН Андрей Белоусов.

"Призываем осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности", - отметил он.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва "решительно осуждает разрушение Вооруженными силами Украины Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе". Он напомнил, что 21 октября 2022 года постпредство России в Нью-Йорке распространило письмо, в котором "выражалась серьезная озабоченность по поводу обстрелов электростанции украинскими вооруженными силами и в связи с возможными катастрофическими последствиями подобных варварских акций". В письме к руководству ООН был обращен призыв принять меры, чтобы "прекратить эти чудовищные провокации киевского режима". "К сожалению, должной реакции на это обращение не последовало", - констатировал Белоусов.

Косвенным подтверждением того, что диверсия 6 июня была совершена Украиной, "является та поспешность, с которой киевские власти обвинили в ней Россию". "Настораживают также скоропалительные и единодушные заявления представителей "коллективного Запада" о "руке Москвы", - отметил замглавы российской дипмиссии. - Это наводит на мысль, что пропагандистское сопровождение диверсии готовилось заранее. А сам террористический акт был совершен при молчаливом согласии западных кураторов киевского режима".

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По данным властей, пять человек погибли, более 40 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.