США и страны Персидского залива призвали к активизации усилий по урегулированию на Украине

Они также рассчитывают на содействие экспорту зерна для обеспечения продовольственной безопасности

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. США и страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) рассчитывают на активизацию усилий международного сообщества по мирному урегулированию конфликта на Украине и по содействию экспорту зерна для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении этих государств, распространенном в четверг пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, госсекретарь США Энтони Блинкен и главы дипведомств стран ССАГПЗ встретились в среду в Эр-Рияде. Они "подтвердили важность уважения принципа суверенитета и международного права, включая Устав ООН и обязательство воздерживаться от угроз и применения силы против территориальной целостности и политической независимости любой страны". Они также "призвали все страны и международное сообщество активизировать усилия, направленные на достижение мирного урегулирования, прекращение гуманитарного кризиса и поддержку беженцев, перемещенных лиц и всех остальных, кто был затронут войной на Украине, а также на содействие экспорту зерна, другого продовольствия и продовольственной безопасности в затронутых странах".

В документе уточняется, что на встрече обсудили сотрудничество США и стран ССАГПЗ по "содействию миру, безопасности, стабильности, интеграции и экономическому процветанию на Ближнем Востоке". Кроме того, Блинкен и главы дипведомств стран совета "отметили важность общих усилий по деэскалации и подчеркнули совместную приверженность поддержке дипломатических усилий на этом направлении".

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Она была создана в 1981 году.