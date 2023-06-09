Совбез России призвал ОДКБ увеличить число учений

Совбез России: ОДКБ нужно для обеспечения своей безопасности увеличить число учений

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надо увеличить число учений разного характера в обеспечение своей безопасности, речь об этом шла на прошедшем в Минске в четверг заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

На мероприятии обсуждались вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ и меры по их нейтрализации.

"Отдельное внимание уделено повышению эффективности коллективных мер по противодействию международному терроризму и экстремизму и усилению антитеррористического потенциала государств-членов ОДКБ. Поставлены задачи по перекрытию каналов вербовки и выезда граждан государств-членов ОДКБ для участия в террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Учитывая возросшие террористические угрозы в непосредственной близости от зон ответственности ОДКБ, приняты решения, связанные с реализацией комплекса оперативно-профилактических мероприятий. В частности, утверждено положение о региональной антитеррористической операции ОДКБ "Наемник" постоянного действия.

"Кроме того, определены направления сотрудничества в военной и миграционной сферах, а также в информационном пространстве. Подчеркнута важность наращивать количество учений ОДКБ различного уровня, эффективно проводить операции "Нелегал", "Канал" и "ПРОКСИ", - отмечается в сообщении.

Россию на заседании представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.