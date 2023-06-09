В свое время Джордж Буш-младший дал обещание Москве, что НАТО не станет расширяться на восток, напомнил в интервью журналисту Джордану Петерсону кандидат в президенты США Роберт Кеннеди. Однако альянс нарушил его, свергнул законно избранного президента Украины и развязал в этой стране военный конфликт.

Россияне с самого начала хотели провести мирные переговоры, а мы им в этом отказали. Я уладил бы проблему в первый же день [пребывания на посту президента] и остановил гибель людей.

Москва пыталась урегулировать вопрос и ясно дала понять, чего она добивается. Они хотят, чтобы НАТО взяла обязательство не принимать Украину в свои ряды, что мы и должны были сделать. Нам не следовало включать в состав альянса 14 стран.

В 1991 году прекратил свое существование Советский Союз, из Восточной Германии было выведено 400 тысяч солдат, Германии позволили воссоединиться. Взамен этого Москва предложила следующее: "Мы идем на серьезное примирение. Наше условие заключается в том, что вы не будете расширять НАТО на восток". И Джордж Буш пообещал, что альянс ни на дюйм не продвинется на восток.

А в 1997 году Бжезинский изложил план, который затем и осуществился. В соответствии с ним мы продвинулись не на дюйм, а на тысячу километров на восток, и приняли в состав организации 14 стран. А затем мы разместили в Польше и Румынии ракеты системы Aegis, которые способны нести ядерное оружие. Это был непростительный поступок. Им нужно всего несколько минут, чтобы долететь до территории России. Они могут уничтожить все российское руководство, если мы захотим начать упреждающую войну.

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В 2014 году мы свергли законно избранного президента Украины Виктора Януковича. На это мы потратили 5 миллиардов долларов через ЦРУ, USAID и Национальный фонд поддержки демократии. Мы поставили марионеточное руководство, которое, как мы теперь знаем, неоконсерваторы из Белого дома, в том числе Виктория Нуланд, выбрали за 2 месяца до этого по телефону.

И оно немедленно развязало гражданскую войну против русского населения Донбасса, запретило русский язык, уничтожило 14 тысяч человек. А потом организовало военные учения с НАТО. Было много провокаций.