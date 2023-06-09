Польский генерал назвал время и место главного удара Украины

То, что происходит на фронте сейчас – это прелюдия к контрнаступлению, заявил в интервью Fronda генерал Вальдемар Скшипчак. Главная атака еще предстоит. Украинцы должны что-то сделать до саммита НАТО. Им необходимо убедить Запад, что они способны победить.

Мариуш Пашко (Mariusz Paszko)

Интервью с польским генералом Вальдемаром Скшипчаком (Waldemar Skrzypczak)

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Fronda: Вчера заместитель министра национальной обороны Украины Анна Маляр сказала то, о чем говорили и вы, господин генерал, а именно о том, что ВСУ действуют по многим направлениям, но не сообщила никаких подробностей.

Вальдемар Скшипчак: Следует подчеркнуть, что все то, что делает украинская армия – это отвлекающие маневры, чтобы сбить с толку русских. Это прелюдия перед контрнаступлением, которое, на мой взгляд, должно начаться около 15 июня, потому что украинцы должны что-то сделать до саммита НАТО. Они должны показать миру, что украинская армия способны победить русских, и что те возможности, которые предоставили им НАТО и другие страны, позволят это сделать. Если они этого не сделают, то все потеряют веру в возможности и способности Украины. Руководство в Киеве это прекрасно понимает.

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– По словам Маляр, контрнаступление произойдет на строго определенных участках фронта. Это необходимо для прорыва фронта и глубокого проникновения на занятую противником территорию? Именно такой метод борьбы успешно применяли немцы в ходе операции "Барбаросса", а затем Советы, вытеснив войска Третьего Рейха с территории СССР.

–Тут есть принципиальная разница. Украинцы не обладают таким потенциалом, который бы позволял проводить подобные операции на многих направлениях. Во время Второй мировой войны это были многомиллионные армии, что давало гораздо большие возможности. Сейчас украинцы, по моим оценкам, имеют около 30 новых бригад – конечно, кроме тех войск, что находятся на фронте. Это около 80-100 тысяч солдат, что позволяет ВСУ наносить удары на одном, максимум на двух направлениях. Более того, операция такими силами не может длиться более двух недель, так как такой потенциал войск за это время будет исчерпан. Таким образом, украинцам нельзя совершать ошибку, им нельзя наступать на широком фронте и на многих направлениях. Подчеркну еще раз, это должно быть одно, максимум два направления. При этом нужно учитывать, что русские к этой операции тоже готовились.

На мой взгляд, все ждут решения президента Украины Владимира Зеленского, все прощупывают почву, то есть ищут направления, по которым они могли бы успешно нанести удар. Как только украинцы решат, что момент настал, они ударят теми силами, которые у них имеются.

– Может ли взрыв плотины в Новой Каховке свидетельствовать о том, что россияне боятся возвращения украинцами Крыма?

– По моему мнению, речь идет в основном о сокращении фронта. У русских есть проблемы с защитой всей линии фронта. Возникшее наводнение закрывает для украинцев это направление, так как повышение уровня воды на Днепре исключает возможность действий на этом направлении в течение примерно двух недель. Кроме того, на реке очень быстрое течение, его скорость будет превышать 7 метров в секунду, то есть ни один БМП не сможет переправиться через Днепр. Поэтому русские закрывают это направление, делают его безопасным из-за неспособности украинцев провести там широкомасштабную операцию и нанести оттуда удар.

Что могут сделать там украинцы, так это осуществлять рейды, как это они сейчас делают в Белгородской области. Их цель – нарушение связи и материально-технического обеспечения российской армии, которая обороняется на Запорожском направлении. Однако крупномасштабная операция на этот период там исключена.

– Операция под Белгородом сильно отвлекает российские войска?

– Русские, по-видимому, были удивлены и не готовы к такой операции и явно не справляются с ситуацией. Они направили туда силы безопасности, ОМОН и другую "сборную солянку". Подобные операции – в чем уже все убедились – серьезно ограничивают возможности российской армии, и в связи с этим, на мой взгляд, они будут масштабироваться, причем не на одном направлении, а на разных. У русских, судя по всему, могут возникнуть серьезные проблемы с обороной на главной линии фронта.

– Как вы считаете, целесообразно ли возвращать Луганск и Донбасс, которые совершенно разрушены и находятся почти под полным контролем России?

– Конечно, целесообразно. Прежде всего нужно отбить Донбасс. Ставка в этой игре именно на Донбасс, потому что без него Украина станет аграрной страной. Западная Европа уже твердо пообещала Киеву, что восстановит Донбасс. У западноевропейских государств есть необходимый потенциал и соответствующие компетенции. Я бы хотел, чтобы польское правительство тоже в этом участвовало. Поляки, несмотря на огромную помощь Украине, вряд ли могут гарантировать такую сильную экономическую помощь, какую предлагает Западная Европа, но мы должны как можно полнее включиться в этот процесс. Украинцы думают о будущем, их планы войной не ограничиваются.

Что касается наступления, то мне кажется, украинцы сосредоточатся на отвоевании Донбасса, об этом свидетельствуют события, разворачивающиеся к северу и югу от Бахмута, о чем я уже некоторое время назад вам рассказывал. Если они задействуют большие силы, я думаю, они смогут этого добиться.

– Могут ли действия партизанские отрядов, состоящих, как говорят, в основном из русских, но, наверное, не только, и инспирированных с Украины, спровоцировать какие-то движения в других этнических регионах России?

– Мне кажется, что эти акции именно таким посланием другим народам и являются, например, якутам, чеченцам или дагестанцам. Такие действия могут существенно нарушить функционирование российской администрации, что будет в интересах определенных этнических групп. На мой взгляд, это только вопрос времени.

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– Если предположить, что украинское наступление будет успешным, какие изменения ситуации вы видите в ближайшей или, скорее, в долгосрочной перспективе?

– Это, по моему мнению, должно произойти до саммита НАТО. Украина должна добиться впечатляющего успеха. Речь идет не о том, чтобы отбить всю территорию оккупированной Украины, включая Крым. Нужен впечатляющий удар, который покажет союзникам и миру, что украинцы на это способны. Если украинцы к саммиту НАТО этого не сделают, то все сомнения вернутся.