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ТАСС

На МКС провели исследование работы сердца и дыхания в невесомости

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Источник изображения: Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Космонавты в том числе сняли ЭКГ, а также параметры дыхания при различных ритмах

МКС, 8 июня. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) в рамках эксперимента "Кардиовектор" вновь проверили влияние невесомости на работу сердца и параметров дыхания, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым они закрепили на лице и груди специальное оборудование, которое контролировало медицинские параметры во время эксперимента. В частности, космонавты сняли ЭКГ, параметры дыхания при различных ритмах, в том числе на задержке. "В четверг прошел девятый сеанс, на первые полгода экспедиции их было запланировано шесть. Данные проверяются до полета, во время него и после. Непосредственно в космосе отмечается улучшение анаэробных возможностей (дольше задержка дыхания)", - добавил космонавт.

Эксперимент "Кардиовектор" направлен на комплексное исследование сердечно-сосудистой системы в процессе приспособления организма к условиям длительной невесомости. В ходе экспедиции регистрируются физиологические данные и передаются на Землю.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

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