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Украина не получит от Испании Patriot. Эрдоган против

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21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве
21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Украина и Нидерланды давят на Мадрид с тем, чтобы он поставил Киеву ЗРК Patriot, пишет El País. Однако у Испании всего две таких батареи. Одна их них необходима для обеспечения собственной обороны страны, а вторая сейчас в Турции. И отдавать ее Эрдоган не хочет.

Эрдоган не хочет, чтобы Испания отзывала батарею ПРО, которая находится в Турции с 2015 года.

Нидерланды и Украина оказывают давление на Испанию с целью заставить ее присоединиться к "коалиции Patriot" и предоставить Киеву системы противоракетной обороны для защиты от российских ударов. Украинский президент Владимир Зеленский обратился к Педро Санчесу с этой просьбой во время их встречи первого июня на саммите Европейского политического сообщества, который прошел недалеко от столицы Молдавии Кишинева. Этот вопрос также был предметом переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – именно в его стране испанская армия разместила батарею Patriot в интересах НАТО.

В декабре прошлого года США объявили о поставке на Украину этого своего зенитно-ракетного комплекса, состоящего из пусковой установки, радиолокационной станции и пункта управления. Чтобы подготовиться к его эксплуатации, сто украинских военных прошли обучение на базе Форт Стилл (штат Оклахома). Германия присоединилась к этой инициативе, предоставив еще одну батарею. Первые пусковые установки Patriot прибыли на Украину в конце апреля, но, как подтвердили в Пентагоне, одна из них уже была повреждена в ходе российской атаки на Киев 16 мая.

Однако именно голландский премьер-министр Рютте стал главным сторонником инициативы по обеспечению Украины "щитом" для защиты ее главных городов и стратегических центров от ракетных и беспилотных атак. После встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме 17 января он объявил, что его страна передаст Украине систему Patriot. В Молдавии Рютте пообещал Зеленскому усилить противовоздушную оборону его страны системами Patriot и истребителями F-16.

Испания не может присоединиться к "коалиции по F-16" – группе стран, планирующих поставить Зеленскому истребители, – поскольку у нее нет американских самолетов этой модели. Однако у ее армии есть две батареи уже бывших в эксплуатации Patriot, которые Мадрид купил у Берлина в 2004 и 2014 годах.

Испания – не единственная страна, к которой Киев обратился за помощью в поставках этой системы ПВО. Подобные запросы уже поступали к Швеции, Польше, Румынии и даже к странам за пределами Европы, у которых этот зенитно-ракетный комплекс есть, например, к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). "Для Украины укрепление противовоздушной обороны имеет решающее значение, и Patriotявляется одним из лучших вариантов. Киеву нужно много пусковых установок, а также больше ракет, чтобы восполнить израсходованные", – говорит источник в кругах альянса.

Проблема Испании заключается в том, что одна из двух ее батарей – единственная, отвечающая всем оперативным требованиям НАТО – развернута на турецкой базе Инджирлик с 2015 года, а другая находится на базе морской пехоты в Валенсии и считается необходимой для обеспечения государственной обороны. Испания готова уступить Киеву батарею, размещенную в Турции, но президент Эрдоган ясно дал понять, что заинтересован в сохранении ЗРК Patriot в своей стране даже после 31 декабря этого года, то есть после истечения срока действия нынешних обязательств. Присутствие Patriot в Турции больше не является военной необходимостью, поскольку риск ракетной атаки со стороны Сирии исчез после окончания гражданской войны в этой стране. Однако ее развертывание имеет большое политическое значение, поскольку этот шаг демонстрирует солидарность НАТО с Турцией, упрямым партнером, который стоит на пути вступления Швеции в Североатлантический альянс. Испания – единственная страна, которая поддерживает эту миссию НАТО.

Более того, срок службы двух испанских батарей Patriotподходит к концу, и если их не модернизировать, то их придется вывести из эксплуатации. Министерство обороны разработало программу на сумму 1,4 миллиарда евро по модернизации батарей с версии 2+ до 3+ и обеспечению их реальными противоракетными, а не только зенитными средствами. Однако эта инициатива еще не утверждена США. По словам военных источников, закупка новой батареи взамен той, которая, возможно, будет поставлена Киеву, окажется еще больше отсрочена.

Испания поставила Украине 10 боевых танков Leopard, 40 бронетранспортеров M-113 TOA, зенитные ракеты Aspide и Hawk, противокорабельные ракеты Harpoon и другие виды вооружения. Последними Киеву отправили полдюжины моторных лодок морской пехоты Supercat, способных перевозить отряд стрелков и особенно подходящих для операций спецназа в виду их высокой скорости (40 узлов, 74 километра в час), а также способности перемещаться в заминированных водах благодаря их малой осадке и отсутствию металлического корпуса. Это был один из запросов, с которым министр обороны Украины Алексей Резников обратился к своей коллеге Маргарите Роблес во время визита в Мадрид в апреле.

На следующей неделе, в ходе переговоров о том, какие условия НАТО предложит Украине на своем следующем саммите в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля и какие гарантии безопасности она сможет предоставить, министры обороны стран-союзников также обсудят меры по оказанию поддержки Киеву. Темп вооружения и уровень поддержки остаются высокими. Однако по мере того, как начинается украинское контрнаступление – хотя оно может замедлиться из-за разрушения ГЭС в Новой Каховке – растет запрос на самое современное оружие для защиты от атак и прорыва укреплений, созданных Россией на занятых ею территориях.

Авторы статьи: Мигель Гонсалес (Miguel González) и Мария Саукийо (María Sahuquillo)

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Швеция
Продукция
F-16
Harpoon ПКР
M113 БТР
Patriot ЗРК
Персоны
Эрдоган Реджеп
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