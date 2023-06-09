Сийярто: угроза мировой безопасности сейчас выше, чем когда-либо за последние 70 лет

Глава МИД Венгрии пояснил, что рассматривает в качестве источников этих угроз вооруженный конфликт на Украине и продолжающиеся попытки группировки ИГ дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Афганистане

БУДАПЕШТ, 8 июня. /ТАСС/. Глобальная безопасность после окончания Второй мировой войны никогда еще не подвергалась столь серьезным угрозам, как сейчас. Такое мнение высказал в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Саудовской Аравии.

"Глобальная безопасность не подвергалась за последние 70 [с лишним] лет более серьезной угрозе, чем сейчас. Никогда еще не было такой опасности начала третьей мировой войны, никогда не было столь открытого упоминания ядерных потенциалов, и никогда не было такой террористической угрозы, как сейчас", - заявил глава венгерского МИД в видеообращении из Эр-Рияда, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сийярто пояснил, что рассматривает в качестве источников этих угроз вооруженный конфликт на Украине и продолжающиеся попытки группировки ИГ дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Афганистане.

Встреча стран - участниц глобальной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ проходит в Эр-Рияде под председательством министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда и госсекретаря США Энтони Блинкена.