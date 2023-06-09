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ТАСС

Ростех запустил серийное производство скоростной системы передачи данных для кораблей

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Росэлектроника
Росэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

В отличие от существующих аналогов она обеспечивает круглосуточную работу в помехо- и разведзащищенных режимах

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) запустил серийное производство новой высокоскоростной многоканальной системы передачи данных для надводных кораблей и береговых объектов. Об этом в четверг сообщили в холдинге.

Там отметили, что разработка предназначена для эксплуатации на надводных кораблях и береговых объектах силовых ведомств. Причем в отличие от существующих аналогов она обеспечивает круглосуточную работу в помехо- и разведзащищенных режимах.

"Аппаратная стойка высокоскоростной многоканальной системы передачи данных (АС "Нептун-ВМСПД"), разработанная инженерами НИИ "Нептун" (входит в "Росэлектронику"), обеспечивает образование помехозащищенных адаптивных радиолиний в коротковолновом диапазоне. Благодаря компоновке в единой аппаратной стойке оборудование осуществляет одновременную работу на прием до восьми независимых каналов и на передачу до четырех независимых каналов. При этом использованные технические решения позволяют оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям радиосвязи", - сообщили в холдинге.

"Нептун-ВМСПД" обеспечивает прием и передачу цифровых данных, в том числе в режиме потока, на скоростях до 19,2 кбит/с в одном канале. Увеличить скорость можно одновременным применением до четырех независимых каналов.

"На сегодняшний день на рынке отсутствует оборудование с аналогичными техническими характеристиками. Серийные образцы уже поставляются заказчикам", - отметил временный генеральный директор НИИ "Нептун" Сергей Помазунов. 

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