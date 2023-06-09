ММП им. Чернышева поставило "ОДК-Климов" компрессоры для вертолетного двигателя ВК-2500

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Московское машиностроительное предприятие им. Чернышева (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") поставило на предприятие "ОДК-Климов" осевые компрессоры для вертолётных двигателей ВК-2500 в соответствии с планом, сообщили в пресс-службе ОДК в четверг.

"На сегодняшний день ММП имени В.В.Чернышева полностью выполняет свои обязательства по поставке узлов производителю вертолетных двигателей "ОДК-Климов" для двигателей ВК-2500", - сказал технический директор ММП им. Чернышева Игорь Стешенко, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, до конца 2023 года запланировано дальнейшее увеличение объема изготовления комплектов деталей и сборочных единиц для двигателей ВК-2500.

Отмечается что осевой компрессор, являющийся одним из основных узлов вертолетного двигателя ВК-2500, выпускают на московском предприятии на новом производственном участке, который запустили в ноябре прошлого года.

"В этом году план выпуска двигателей ВК-2500 увеличился более, чем в два раза. Это потребовало значительных усилий со стороны всех участников кооперации, которые активно включились в выполнение этой задачи", - сообщил директор программы ВК-2500 - главный конструктор "ОДК-Климов" Евгений Проданов, которого цитирует пресс-служба корпорации.