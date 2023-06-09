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ТАСС

Politico: конгрессмены призывают Байдена поставить Киеву дальнобойные ракеты

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

По данным газеты, группа из 10 членов Палаты представителей направила администрации американского президента письмо с призывом как можно скорее обеспечить поставки Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена испытывает давление со стороны американских законодателей, которые настаивают на поставке боеприпасов большой дальности на Украину. Об этом в четверг сообщила газета Politico.

По ее данным, группа из 10 членов Палаты представителей, демократов и республиканцев, направила администрации американского президента письмо с призывом как можно скорее обеспечить поставки Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Конгрессмены обосновывают свою позицию тем, что ATACMS запускаются из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже есть в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому не потребуют длительного обучения обращению с ними украинских солдат и организации новых цепочек поставок.

"Я думаю, перевести их [ATACMS] из наших запасов и отправить на Украину <...> - приемлемый риск, пока мы переходим к следующему поколению дальнобойных ракет", - заявил инициатор обращения Джейсон Кроу (демократ от штата Колорадо). По его словам, нерешительность в вопросе поставок ATACMS вызвана ограниченными запасами ракет у Пентагона, однако Кроу подчеркнул, что долгосрочная стратегия США все равно состоит в переходе от данных комплексов к более современным, усовершенствованным ракетам.

Авторы письма призывают Байдена одобрить поставки другого передового вооружения, включая истребители F-16 и дополнительные системы ПВО, в частности, еще одну систему противоракетной обороны Patriot. "Возможность контролировать воздушное пространство и иметь превосходство в воздухе на украинской территорией будет ключевой, и они [ВСУ], конечно, не могут реализовать ее имеющимися у них старыми истребителями", - сказал Кроу. Конгрессмены также просят Белый дом ускорить поставки танков Abrams, которые планируется доставить на Украину к концу года.

Ранее Госдеп заявлял, что у американской администрации нет на данном этапе планов поставок Киеву ATACMS. Пресс-секретарь не ответила на вопрос, что должно измениться, чтобы Вашингтон поменял свою позицию. Президент США Джо Байден заявлял, что вашингтонская администрация продолжает рассматривать вопрос о возможности передачи Украине данных комплексов. Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган на прошлой неделе заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, что вашингтонская администрация не имеет на данном этапе планов поставок Киеву ATACMS. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
HIMARS
M1 Abrams
Patriot ЗРК
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