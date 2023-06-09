На Украине сообщили, что не ожидают введения иностранных войск до завершения конфликта

Глава МИД страны Дмитрий Кулеба отметил, что Киев этого не просит

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Украина не рассчитывает на введение в страну войск стран Запада до завершения вооруженного конфликта, Киев не просит об этом. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в утреннем эфире телеканала "1+1".

"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим", - сказал он.

В среду газета The Guardian процитировала бывшего генерального секретаря НАТО (2009-2014) Андерса Фог Расмуссена, который заявил, что ряд стран НАТО могут ввести войска на Украину "в индивидуальном порядке". По его мнению, если Киев ничего не получит на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, то свои силы на Украине могут разместить Польша и страны Прибалтики.

7 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Центре за новую американскую безопасность, подчеркнул, что пока преждевременно говорить о возможном исходе саммита НАТО в Вильнюсе относительно вопроса членства Украины в альянсе. При этом он в очередной раз подчеркнул, что приоритетом в настоящее время является не вопрос вступления Украины в НАТО, а победа этой страны в конфликте с Россией.