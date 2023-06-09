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ЦАМТО

Минобороны Нидерландов закупит ПРЛР AARGM-ER

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Ракета AARGM-ER во внутреннем отсеке истребителя F-35
Ракета AARGM-ER во внутреннем отсеке истребителя F-35.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 8 июня. Минобороны Нидерландов закупает новые боеприпасы для истребителей F-35, которые позволят самолетам поражать труднодоступные цели, сообщил в письме в Палату представителей парламента страны госсекретарь по вопросам обороны Кристоф ван дер Маат.

Обладающие высокими характеристиками ракеты должны стать ответом на создание потенциальными противниками зон, доступ к которым запрещен или блокирован (Anti-access/Area Denial, A2/AD). Это включает применения высокотехнологичных систем ПВО. Выполнение задач в таких регионах без современных боеприпасов сопряжено с большими рисками.

Улучшение вооружения F-35 является одним из пунктов опубликованного в прошлом году "Оборонного меморандума 2022". Новые противорадиолокационные ракеты (ПРЛР) AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range) американской Northrop Grumman названы единственным вариантом, отвечающим всем требованиям. Минобороны закупит ПРЛР в рамках программ, реализуемых под руководством правительства США.

Как заявлено, покупка позволит ВС Нидерландов получить средство сдерживания, которое является дефицитным в Европе. Боевая подготовка с новыми боеприпасами позволит F-35 ВВС Нидерландов освоить новые концепции проведения воздушных операций.

В письме в парламент Министерство обороны также заявило, что расширение возможностей F-35 по преодолению зон A2/AD требует инвестиций в размере от 250 млн. до 1 млрд. евро. Кроме того, ежегодные эксплуатационные расходы составят примерно 3,8 млн. евро. Количество закупаемых вооружений не разглашается из соображений безопасности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Продукция
F-35
Компании
Northrop Grumman
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