Минобороны Нидерландов закупит ПРЛР AARGM-ER

ЦАМТО, 8 июня. Минобороны Нидерландов закупает новые боеприпасы для истребителей F-35, которые позволят самолетам поражать труднодоступные цели, сообщил в письме в Палату представителей парламента страны госсекретарь по вопросам обороны Кристоф ван дер Маат.

Обладающие высокими характеристиками ракеты должны стать ответом на создание потенциальными противниками зон, доступ к которым запрещен или блокирован (Anti-access/Area Denial, A2/AD). Это включает применения высокотехнологичных систем ПВО. Выполнение задач в таких регионах без современных боеприпасов сопряжено с большими рисками.

Улучшение вооружения F-35 является одним из пунктов опубликованного в прошлом году "Оборонного меморандума 2022". Новые противорадиолокационные ракеты (ПРЛР) AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range) американской Northrop Grumman названы единственным вариантом, отвечающим всем требованиям. Минобороны закупит ПРЛР в рамках программ, реализуемых под руководством правительства США.

Как заявлено, покупка позволит ВС Нидерландов получить средство сдерживания, которое является дефицитным в Европе. Боевая подготовка с новыми боеприпасами позволит F-35 ВВС Нидерландов освоить новые концепции проведения воздушных операций.

В письме в парламент Министерство обороны также заявило, что расширение возможностей F-35 по преодолению зон A2/AD требует инвестиций в размере от 250 млн. до 1 млрд. евро. Кроме того, ежегодные эксплуатационные расходы составят примерно 3,8 млн. евро. Количество закупаемых вооружений не разглашается из соображений безопасности.