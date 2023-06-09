Разработчик «Циркона» объяснил досрочный запуск спутника «Кондор-ФКА»

Радиолокационный космический аппарат «Кондор-ФКА» запустили досрочно по просьбе «Роскосмоса» из-за непредвиденной ситуации со спутником «Метеор-М». Об этом со ссылкой на Научно-производственное объединение (НПО) машиностроения сообщает ТАСС.

Объясняется, что «Кондор-ФКА» планировалось запустить 27 июня 2023 года, однако ситуация поменялась 6 марта, когда представители госкорпорации обратились к руководству НПО машиностроения с просьбой запустить спутник на месяц раньше. В итоге предприятие, не входящее в структуру «Роскосмоса», занимающееся, в частности, разработкой гиперзвуковой ракеты «Циркон», пересмотрело графики работы части своих сотрудников, которые трудились «на износ, с нередкими выходами в ночные смены».

В мае «Роскосмос» сообщил, что гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-3 доставлен на космодром Восточный для подготовки к запуску ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

В том же месяце директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что спутник «Кондор-ФКА» (кодовое обозначение — «Космос-2569») будет заниматься, в частности, отслеживанием позиций украинских военных объектов.

Космический аппарат был запущен с космодрома Восточный в мае ракетой «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат».