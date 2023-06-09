Президент Южной Кореи заявил о "тотальной войне" в сфере производства полупроводников

Гонконг. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в четверг заявил, что соперничество в мире за доминирование в полупроводниковой отрасли приняло формы крайне ожесточенной конкуренции, и южнокорейские компании не смогут справиться в одиночку с такой ситуацией.

"Конкуренция за полупроводники - это промышленная война. Это тотальная война, идущая на общенациональном уровне", - приводит "Рёнхап" слова президента со встречи, посвященной развитию соответствующей отрасли южнокорейской промышленности.

"Геополитические проблемы в последнее время стали представлять наибольший риск для бизнеса. Он не сможет справиться с этим сам. Это проблема, которую должно решать государство за счет усиления сотрудничества и каналов коммуникации с США и другими дружественными государствами", - заявил Юн Сок Ёль.

"Рёнхап" напоминает, что Южная Корея 20 лет играла ведущую роль в производстве микросхем памяти, однако теперь сталкивается с иностранной конкуренцией и последствиями соперничества США и КНР. По данным офиса южнокорейского президента, полупроводниковая промышленность - одна из важнейших отраслей Южной Кореи: на ее продукцию приходятся 20% экспорта, 55% капиталовложений в оборудование.

7 октября прошлого года Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением. Однако японская Tokyo Electron Ltd и нидерландская ASML Holding являются двумя важнейшими поставщиками продукции, которые нужны США для эффективного применения санкций против Китая.

Затем стало известно, что Нидерланды согласились присоединиться к подобным ограничительным мерам США. В конце мая сообщалось, что японское правительство приняло решение ужесточить контроль за экспортом аппаратуры для производства микросхем.

23 мая глава МИД КНР и Нидерландов Цинь Ган и Вопке Хукстра провели переговоры, в ходе которых Цинь Ган призвал Нидерланды отказаться от запрета на продажу Китаю аппаратуры ASML Holding NV. Позднее Цинь Ган говорил своему японскому коллеге Ёсимасе Хаяси, что Токио не стоит поддерживать политику США, направленную на создание препятствий для производства микросхем в Китае.